Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноября

Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.

72-летний ирландец готов давать показания по видеосвязи, он отрицает все обвинения в свой адрес.

Хикки возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома МОК с 2012-го.