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6 сентября 2017, 14:42 | Олимпизм | ТАСС

Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноября

ТАСС, 6 сентября. Судебный процесс над бывшим президентом Национального олимпийского комитета Ирландии и бывшим главой Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патриком Хикки по делу о незаконном распространении билетов на соревнования Олимпиады-2016 начнется 29 ноября в Бразилии. Об этом сообщает портал Inside the games.

Хикки был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года. Кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья.

72-летний ирландец готов давать показания по видеосвязи, он отрицает все обвинения в свой адрес.

Хикки возглавлял НОК Ирландии с 1989 года, являлся президентом ЕОК с 2006 года и членом исполкома МОК с 2012-го.
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Прокуратура: Глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Прокуратура: Глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

ТАСС, 6 сентября. Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де- Жанейро столицей Игр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.
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