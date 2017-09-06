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6 сентября 2017, 14:26 | Олимпизм | ТАСС

Призовые для победителей ОИ не изменятся и в 2018 году составят по 4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сумма призовых для российских медалистов Олимпиады, выделяемая правительством РФ, не изменится — победители Игр-2018 получат от Минспорта по четыре млн рублей. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. </em>Сумма призовых для российских медалистов Олимпиады выделяемая правительством РФ не изменится — победители Игр-2018 получат от <span class=error>Минспорта</span> по четыре млн рублей. Об этом ТАСС рассказал министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума (<span class=error>ВЭФ</span>). Увеличить
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«Как было, так и остается. Четыре млн рублей — за первое место, 2,5 млн — за второе», — сказал Колобков.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, золотые медалисты Олимпийских игр 2016 года получили по четыре млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн, бронзовые призеры — 1,7 млн. Эти выплаты осуществлялись за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту РФ в федеральном бюджете.

Колобков пояснил, что заработки олимпийцев благодаря победе на Играх не ограничиваются лишь премиями от Минспорта. «Спортсмены, ставшие медалистами Олимпиады [2016 года], получили премии не только от государства, но и от фонда поддержки олимпийцев, от регионов, от своих федераций. Названные мною цифры — это деньги, которые они получают по распоряжению правительства. Иногда премиальные от федерации гораздо выше», — сказал собеседник ТАСС.

Поездку делегации оплатит Олимпийский комитет России

Колобков отметил, что поездка российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхан вряд ли будет стоит дороже 100 млн рублей.

«Эта цифра небольшая, точно не могу сказать, но она может быть до 100 млн рублей. Согласно хартии МОК, это расходы непосредственно национального олимпийского комитета. Это не расходы Минспорта, не расходы государства. Мы вместе с федерациями в течение четырех лет готовим команды к участию в Олимпиаде, а комитет создает все условия для ее выступления на Играх», — сказал министр спорта РФ.

На вопрос, сколько будет стоить подготовка сборной России к Олимпиаде, Колобков ответил: «Мы же готовимся не только к Пхенчхану, у нас спортсмены участвуют в течение года в крупнейших турнирах — этапах Гран-при, Кубках мира. Пхенчхан — это главный старт сезона, но есть и другие, тоже важные. Поэтому неправильно говорить, что все это — подготовка к Пхенчхану. Помню, когда у нас подсчитали [траты за] четыре года в качестве подготовки к Ванкуверу, но все забывают, что также есть другие турниры, где присутствует огромное количество болельщиков».

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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