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https://sport.mail.ru/news/olympics/30915399/
6 сентября 2017, 13:21 | Олимпизм | Р-Спорт

Памятник погибшим при теракте в 1972 г израильским спортсменам открыли в Мюнхене

БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин в среду в Мюнхене открыл мемориал памяти израильских спортсменов, ставших жертвами теракта во время Олимпийских игр в 1972 году.

Открытие мемориала в Мюнхене. Увеличить
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Трагедия произошла 5—6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.

В среду на церемонии открытия мемориального центра в день 45-й годовщины теракта также присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также вдовы двух жертв теракта.

Все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших — 11 спортсменов и полицейского. Также были продемонстрированы кадры новостной хроники, повествующие о событиях тех дней.

После церемонии президенты Израиля и Германии вместе с женами проведут встречу с близкими погибших спортсменов.
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