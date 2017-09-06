Памятник погибшим при теракте в 1972 г израильским спортсменам открыли в Мюнхене
БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин в среду в Мюнхене открыл мемориал памяти израильских спортсменов, ставших жертвами теракта во время Олимпийских игр в 1972 году.
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Трагедия произошла
В среду на церемонии открытия мемориального центра в день 45-й годовщины теракта также присутствовали президент Германии
Все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших — 11 спортсменов и полицейского. Также были продемонстрированы кадры новостной хроники, повествующие о событиях тех дней.
После церемонии президенты Израиля и Германии вместе с женами проведут встречу с близкими погибших спортсменов.
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