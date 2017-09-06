Памятник погибшим при теракте в 1972 г израильским спортсменам открыли в Мюнхене

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Трагедия произошла 5—6 сентября 1972 года. Восемь боевиков из палестинской группировки «Черный сентябрь» проникли в расположение израильской сборной. Убив на месте двух израильтян, они взяли в заложники девять олимпийцев для обмена на соратников, сидевших в тюрьмах Израиля. Спустя сутки все заложники погибли в перестрелке на летном поле под Мюнхеном, откуда террористы собирались вылететь в Египет.

В среду на церемонии открытия мемориального центра в день 45-й годовщины теракта также присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, мэр Мюнхена Дитер Райтер, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, а также вдовы двух жертв теракта.

Все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших — 11 спортсменов и полицейского. Также были продемонстрированы кадры новостной хроники, повествующие о событиях тех дней.

После церемонии президенты Израиля и Германии вместе с женами проведут встречу с близкими погибших спортсменов.