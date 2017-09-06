Прокуратура: Глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016
ТАСС, 6 сентября. Бразильская прокуратура подозревает председателя Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главу оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере $2 млн за выбор Рио-де- Жанейро столицей Игр. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру.
Нузман отказался от дачи показаний по делу о коррупции, его адвокат заявил, что глава НОК Бразилии не признает обвинения. Ранее в доме Нузмана и в
Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования
В начале марта французская газета «Монд» сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну занимавшего тогда пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и члена МОК Ламина Диака для того, чтобы чиновник проголосовал в пользу
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