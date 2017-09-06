Прокуратура: глава НОК Бразилии заплатил $2 млн за выбор Рио-де-Жанейро столицей ОИ-2016

Нузман отказался от дачи показаний по делу о коррупции, его адвокат заявил, что глава НОК Бразилии не признает обвинения. Ранее в доме Нузмана и в штаб-квартире НОК Бразилии прошли обыски. На пресс-конференции следователи заявили, что нашли доказательства непосредственной причастности чиновника к подкупу членов МОК при выборе места проведения Игр 2016 года.

Голосование по выбору столицы Олимпиады прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.