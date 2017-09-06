Колобков: Количество занимающихся спортом на Дальнем Востоке выросло на шесть процентов

«Положительная динамика есть, количество занимающихся спортом на всех этапах выросло на шесть процентов, а финансирование спорта возросло в 2,5 раза», — отметил Колобков.

По словам министра спорта РФ, в Федеральной целевой программе (ФЦП) есть отдельная программа по поддержке инфраструктурных проектов дальневосточных регионов на 1,2 млрд рублей.

Приоритетом Минспорта на Дальнем Востоке станет строительство спортивных площадок, сообщил Колобков.

«Вчера мы много говорили с местными жителями о развитии спорта. И я был поражен тем, как они заинтересованы в развитии спорта. Когда я спрашивал, чего им не хватает, они говорили, что это финансирование спорта и его пропаганда, но главная проблема — отсутствие спортивных площадок по месту жительства. Для нас это будет приоритетом, развитие спорта во дворах, создание условий для занятий спортом поблизости от дома, тем более, что такие площадки не требуют дорогостоящей эксплуатации», — сказал министр спорта РФ.