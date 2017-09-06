Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чже Ином сообщил, что получил приглашение посетить церемонию открытия Зимних олимпийских игр в следующем году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр», — сказал Путин.
Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Путин отметил, что его первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «Мы условились поддерживать контакт на регулярной основе. У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений. Хочу подтвердить эту заинтересованность и с российской стороны», — подчеркнул президент РФ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter