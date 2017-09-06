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6 сентября 2017, 15:02 | Олимпизм | Интерфакс

Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим южнокорейским коллегой Мун Чже Ином сообщил, что получил приглашение посетить церемонию открытия Зимних олимпийских игр в следующем году.

<em>Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU </em>— Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> после переговоров со своим южнокорейским коллегой <span class=error>Мун</span> <span class=error>Чже</span> Ином сообщил что получил приглашение посетить церемонию открытия Зимних олимпийских игр в следующем году. Увеличить
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«Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр», — сказал Путин.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Путин отметил, что его первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «Мы условились поддерживать контакт на регулярной основе. У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений. Хочу подтвердить эту заинтересованность и с российской стороны», — подчеркнул президент РФ.
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