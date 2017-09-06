Путина пригласили на открытие зимней Олимпиады в Южной Корее

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«Я признателен господину президенту за приглашение посетить церемонию открытия Игр», — сказал Путин.

Зимние олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Путин отметил, что его первые переговоры с новым президентом Южной Кореи «были весьма открытыми и результативными». «Мы условились поддерживать контакт на регулярной основе. У меня создалось устойчивое мнение о том, что наши корейские коллеги заинтересованы в развитии двусторонних отношений. Хочу подтвердить эту заинтересованность и с российской стороны», — подчеркнул президент РФ.