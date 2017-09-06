Колобков: Подготовка сборной России к ОИ-2018 на Дальнем Востоке полностью спланирована

Ближайшие Олимпиады пройдут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — зимние в Южной Корее (Пхенчхан-2018) и Китае (Пекин-2022), летние — в Японии (Токио-2020).

«Мы утверждаем после каждых Олимпийских игр программу подготовки всех сборных команд, которая включают в себя различные аспекты. Подготовка научно обоснована, поскольку проведение соревнований в Азиатско-Тихоокеанском регионе требует особой специфики, в том числе это касается акклиматизации. Если говорить о подготовке к ОИ-2018, то все спланировано и в ряде случаев уже профинансировано», — сказал Колобков.

По словам министра спорта, определены объекты, на которых российские спортсмены будут готовиться к Играм. «В Хабаровске это “Платинум-Арена”, арена “Ерофей”, во Владивостоке это дворец спорта “Адмирал”, горнолыжные комплексы на Камчатке, биатлонный центр в Южно-Сахалинске», — рассказал Колобков.

«Денег всегда недостаточно, но, на самом деле, важно эффективно пользоваться тем, что у нас есть. За последние годы было многое сделано для развития спорта не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, где никогда не было таких спортивных объектов, которые есть там теперь», — отметил министр спорта.

«Дальний Восток — это кузница спортсменов», — подчеркнул Колобков.

Восточный экономический форум