Колобков: Подготовка сборной России к ОИ-2018 на Дальнем Востоке полностью спланирована
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Подготовка сборной России к зимним Олимпийским играм 2018 года на Дальнем Востоке полностью спланирована и в ряде случаев профинансирована. Об этом на сессии «Спорт. Что будет сделано?» на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Ближайшие Олимпиады пройдут в странах
«Мы утверждаем после каждых Олимпийских игр программу подготовки всех сборных команд, которая включают в себя различные аспекты. Подготовка научно обоснована, поскольку проведение соревнований в
По словам министра спорта, определены объекты, на которых российские спортсмены будут готовиться к Играм. «В Хабаровске это “Платинум-Арена”, арена “Ерофей”, во Владивостоке это дворец спорта “Адмирал”, горнолыжные комплексы на Камчатке, биатлонный центр в Южно-Сахалинске», — рассказал Колобков.
«Денег всегда недостаточно, но, на самом деле, важно эффективно пользоваться тем, что у нас есть. За последние годы было многое сделано для развития спорта не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, где никогда не было таких спортивных объектов, которые есть там теперь», — отметил министр спорта.
«Дальний Восток — это кузница спортсменов», — подчеркнул Колобков.
Восточный экономический форум
Восточный экономический форум стартовал в среду и завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
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