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https://sport.mail.ru/news/olympics/30911838/
6 сентября 2017, 9:31 | Олимпизм | ТАСС

Колобков: Подготовка сборной России к ОИ-2018 на Дальнем Востоке полностью спланирована

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Подготовка сборной России к зимним Олимпийским играм 2018 года на Дальнем Востоке полностью спланирована и в ряде случаев профинансирована. Об этом на сессии «Спорт. Что будет сделано?» на Восточном экономическом форуме заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Ближайшие Олимпиады пройдут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона — зимние в Южной Корее (Пхенчхан-2018) и Китае (Пекин-2022), летние — в Японии (Токио-2020).

«Мы утверждаем после каждых Олимпийских игр программу подготовки всех сборных команд, которая включают в себя различные аспекты. Подготовка научно обоснована, поскольку проведение соревнований в Азиатско-Тихоокеанском регионе требует особой специфики, в том числе это касается акклиматизации. Если говорить о подготовке к ОИ-2018, то все спланировано и в ряде случаев уже профинансировано», — сказал Колобков.

По словам министра спорта, определены объекты, на которых российские спортсмены будут готовиться к Играм. «В Хабаровске это “Платинум-Арена”, арена “Ерофей”, во Владивостоке это дворец спорта “Адмирал”, горнолыжные комплексы на Камчатке, биатлонный центр в Южно-Сахалинске», — рассказал Колобков.

«Денег всегда недостаточно, но, на самом деле, важно эффективно пользоваться тем, что у нас есть. За последние годы было многое сделано для развития спорта не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах, где никогда не было таких спортивных объектов, которые есть там теперь», — отметил министр спорта.

«Дальний Восток — это кузница спортсменов», — подчеркнул Колобков.

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум стартовал в среду и завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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Колобков: Пять российских сборных планируют готовиться к ОИ-2020 в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — Р-Спорт, Александр Рогулев. Пять сборных России по олимпийским видам спорта планируют готовиться к летним Играм 2020 года на базах в Приморском крае, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с регионом.
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