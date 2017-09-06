Колобков: Пять российских сборных планируют готовиться к ОИ-2020 в Приморском крае

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Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6—7 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В ходе ВЭФ-2017 состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минспортом и Приморским краем.

«Мы знаем, что в вашем регионе есть возможность для развития самых разных видов, — сказал Колобков во время подписания. — В Дальневосточном регионе пройдут три ближайшие Олимпиады. И если до Пхенчхана (зимняя Олимпиада 2018 года) осталось немного времени, то в плане подготовки к Токио-2020 мы успеем поработать. Насколько я знаю, на данный момент пять команд планируют готовиться к этим Играм у вас».

Как сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, ряду объектов потребуется реконструкция. «Мы планировали построить четыре объекта на территории ДВФУ. Два за счет нашего бюджета, два — за счет федерального. Кроме того, необходима реконструкция базы для байдарочников, которая оценивается в 250 миллионов рублей».

Согласно тексту соглашения, сотрудничество реализуется по следующим направлениям: развитие видов спорта, определенных как базовые для Приморского края, популяризация массового спорта и спорта высших достижений, а также строительство новых и модернизация имеющихся баз и центров подготовки для спортивных сборных команд Приморского края по видам спорта.