Колобков: Пять российских сборных планируют готовиться к ОИ-2020 в Приморском крае
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Пять сборных России по олимпийским видам спорта планируют готовиться к летним Играм 2020 года на базах в Приморском крае, заявил министр спорта РФ Павел Колобков в ходе подписания соглашения о сотрудничестве с регионом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке
«Мы знаем, что в вашем регионе есть возможность для развития самых разных видов, — сказал Колобков во время подписания. — В Дальневосточном регионе пройдут три ближайшие Олимпиады. И если до Пхенчхана (зимняя Олимпиада 2018 года) осталось немного времени, то в плане подготовки к Токио-2020 мы успеем поработать. Насколько я знаю, на данный момент пять команд планируют готовиться к этим Играм у вас».
Как сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, ряду объектов потребуется реконструкция. «Мы планировали построить четыре объекта на территории ДВФУ. Два за счет нашего бюджета, два — за счет федерального. Кроме того, необходима реконструкция базы для байдарочников, которая оценивается в 250 миллионов рублей».
Согласно тексту соглашения, сотрудничество реализуется по следующим направлениям: развитие видов спорта, определенных как базовые для Приморского края, популяризация массового спорта и спорта высших достижений, а также строительство новых и модернизация имеющихся баз и центров подготовки для спортивных сборных команд Приморского края по видам спорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter