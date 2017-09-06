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https://sport.mail.ru/news/olympics/30910761/
6 сентября 2017, 8:21 | Олимпизм | ТАСС

Министерство спорта РФ и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между Министерством спорта РФ и администрацией Приморского края было подписано в среду в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

<em>ВЛАДИВОСТОК 6 сентября. /ТАСС/. </em>Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между Министерством спорта РФ и администрацией Приморского края было подписано в среду в рамках Восточного экономического форума (<span class=error>ВЭФ</span>). Увеличить
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Сотрудничество будет реализовываться в области развития базовых в Приморье видов спорта, в создании условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, в приобщении различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в строительстве новых и модернизации имеющихся спортивных баз и центров подготовки, в организации пропаганды физической культуры и спорта в крае.

Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Запланированный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершится в конце сентября. Об этом ТАСС сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
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