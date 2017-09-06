Министерство спорта РФ и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта между Министерством спорта РФ и администрацией Приморского края было подписано в среду в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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Сотрудничество будет реализовываться в области развития базовых в Приморье видов спорта, в создании условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, в приобщении различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в строительстве новых и модернизации имеющихся спортивных баз и центров подготовки, в организации пропаганды физической культуры и спорта в крае.
Восточный экономический форум завершится в четверг. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
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