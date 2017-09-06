Министерство спорта РФ и Приморский край подписали соглашение о сотрудничестве

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сотрудничество будет реализовываться в области развития базовых в Приморье видов спорта, в создании условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, в приобщении различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в строительстве новых и модернизации имеющихся спортивных баз и центров подготовки, в организации пропаганды физической культуры и спорта в крае.