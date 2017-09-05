Макларен уничтожил «сенсацию из российских СМИ»
Последние два дня российский Интернет пестрил новостями о том, что «профессор Макларен якобы снял допинговые обвинения с России». Дошло до того, что опровергать эту информацию пришлось самому Макларену.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Уровень осведомленности российской общественности в вопросах антидопинга, конечно, поражает. Тема гремит уже почти два года, не сходит с экранов телевизоров, об этом снимаются
«СТАРОСТЬ» ВМЕСТО НОВОСТИ
Итак, как развивались события. В понедельник сразу после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии глава комиссии Виталий Смирнов вместе с министром спорта Павлом Колобковым и президентом Паралимпийского комитета России пообщался со СМИ. Перечисляя достижения за последний год, Смирнов упомянул и о своей встрече с профессором Маклареном, которая состоялась в ноябре прошлого года.
-Я встречался с Маклареном, — дословно сказал Смирнов. — В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.
Для 99 процентов присутствующих эти слова прозвучали как данность. Да, Смирнов в 2016-м встречался с Маклареном. А еще в 2014-м у нас проходила Олимпиада в Сочи, а в 2015-м свой доклад выпустил Ричард Паунд. Все это «новости» абсолютно одного ряда. Но
Дальше начался хаос. Новость стали цитировать, первоисточник собрал, как сейчас модно говорить, хайп, то есть клики и просмотры. От комментария не удержался даже
В процессе перепечатки слова Смирнова еще и исказились. Получилось, что Макларен снял с России вообще все обвинения, а не только в государственном вмешательстве. Вопрос о том, когда вся эта катавасия докатится до Макларена в Канаде, было делом времени. Канадский профессор уже на следующий день в
— Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования, — говорится в комментарии. — Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное. Профессор Макларен объяснил это изменение (смену термина «государственный» на «институциональный» сговор — прим. «СЭ») при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в доклады факты и выводы остались без изменений.
ДЕФИЦИТ ПОЗИТИВА
Как мы видим, Макларен отреагировал на происходящее очень адекватно. Еще раз напомнил, что описываемые события имели место в ноябре — декабре прошлого года, выразил удивление искаженной информации. Не возражал, что после встречи со Смирновым действительно отказался от формулировки первого доклада о «государственном участии» в создании
Понятно, что российский спорт испытывает острый дефицит позитивных известий. Если речь не идет о чисто спортивных победах, нас только исключают, отстраняют и дисквалифицируют. Поэтому, очевидно, известие, что сам грозный Макларен больше нас ни в чем не обвиняет, было воспринято с таким энтузиазмом.
Но в целом, конечно, печально. Уровень развития медиа, и в частности спортивных — это же зеркало развития отрасли в целом. Спортсмены ничего не читают, и продолжают употреблять что попало, включая даже мельдоний, о запрете которого год назад знали даже дети. Журналисты тоже не читают (даже самих себя) и с разницей в девять месяцев перепечатывают ровно одни и те же новости.
Такая вот смешная и грустная одновременно вышла история.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter