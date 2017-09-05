Макларен уничтожил «сенсацию из российских СМИ»

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Уровень осведомленности российской общественности в вопросах антидопинга, конечно, поражает. Тема гремит уже почти два года, не сходит с экранов телевизоров, об этом снимаются ток-шоу и пишутся газетные статьи. Но чья-то шальная попытка выдать новость от ноября прошлого года за свежую, тем не менее, прошла на «ура».

«СТАРОСТЬ» ВМЕСТО НОВОСТИ

Итак, как развивались события. В понедельник сразу после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии глава комиссии Виталий Смирнов вместе с министром спорта Павлом Колобковым и президентом Паралимпийского комитета России пообщался со СМИ. Перечисляя достижения за последний год, Смирнов упомянул и о своей встрече с профессором Маклареном, которая состоялась в ноябре прошлого года.

-Я встречался с Маклареном, — дословно сказал Смирнов. — В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно.

Для 99 процентов присутствующих эти слова прозвучали как данность. Да, Смирнов в 2016-м встречался с Маклареном. А еще в 2014-м у нас проходила Олимпиада в Сочи, а в 2015-м свой доклад выпустил Ричард Паунд. Все это «новости» абсолютно одного ряда. Но кто-то из коллег выпустил слова патриарха в медиа пространство под громким заголовком «Макларен снял обвинения с России».

Дальше начался хаос. Новость стали цитировать, первоисточник собрал, как сейчас модно говорить, хайп, то есть клики и просмотры. От комментария не удержался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Понять Пескова, который параллельно занимается десятками проблем государственной важности, можно. Объяснить стадный инстинкт, с которым принялись комментировать абсурдное «известие» остальные — с трудом.

В процессе перепечатки слова Смирнова еще и исказились. Получилось, что Макларен снял с России вообще все обвинения, а не только в государственном вмешательстве. Вопрос о том, когда вся эта катавасия докатится до Макларена в Канаде, было делом времени. Канадский профессор уже на следующий день в пресс-релизе дал свои разъяснения.

— Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования, — говорится в комментарии. — Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное. Профессор Макларен объяснил это изменение (смену термина «государственный» на «институциональный» сговор — прим. «СЭ») при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в доклады факты и выводы остались без изменений.

ДЕФИЦИТ ПОЗИТИВА

Как мы видим, Макларен отреагировал на происходящее очень адекватно. Еще раз напомнил, что описываемые события имели место в ноябре — декабре прошлого года, выразил удивление искаженной информации. Не возражал, что после встречи со Смирновым действительно отказался от формулировки первого доклада о «государственном участии» в создании допинг-системы, согласившись, что доказательства относятся к более низкому, институциональному уровню. Словно профессор из-за океана сам догадался, что имело место обычное человеческое недопонимание, и это совершенно не повод ломать копья.

Понятно, что российский спорт испытывает острый дефицит позитивных известий. Если речь не идет о чисто спортивных победах, нас только исключают, отстраняют и дисквалифицируют. Поэтому, очевидно, известие, что сам грозный Макларен больше нас ни в чем не обвиняет, было воспринято с таким энтузиазмом.

Но в целом, конечно, печально. Уровень развития медиа, и в частности спортивных — это же зеркало развития отрасли в целом. Спортсмены ничего не читают, и продолжают употреблять что попало, включая даже мельдоний, о запрете которого год назад знали даже дети. Журналисты тоже не читают (даже самих себя) и с разницей в девять месяцев перепечатывают ровно одни и те же новости.

Такая вот смешная и грустная одновременно вышла история.