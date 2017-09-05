Спортсмены из 65 регионов России принимают участие в фестивале «Пара-Крым» в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из 65 регионов России принимают участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале людей с инвалидностью «Пара-Крым 2017», который открылся во вторник в крымском курортном городе Евпатории, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).
«Участие в таких мероприятиях позволяет людям с инвалидностью поверить в свои силы, выявить и реализовать свои возможности, добиться самых высоких спортивных результатов и целей», — приводятся в сообщении слова паралимпийского чемпиона, председателя ВОИ и депутата Госдумы РФ Михаила Терентьева.
Отмечается, что в фестивале принимают участие более 470 человек из 65 регионов России, которые будут соревноваться в пяти видах спорта: дартсе, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге и плавании.
Организаторами фестиваля, который уже в третий раз проходит в Крыму, являются Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов. Фестиваль продлится до 9 сентября 2017 года.
Первый Всероссийский
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) создано в 1988 году. Целями ВОИ являются: — защита прав и интересов инвалидов и обеспечение равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества. ВОИ объединяет более 1,6 миллиона человек в 82 регионах Российской Федерации. В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус при экономическом и социальном Совете ООН.
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