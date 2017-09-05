Глава комиссии WADA Макларен не снимал с России обвинений в господдержке допинга
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен не изменил мнения о существовании в России государственной поддержки допинга.
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«Профессор Макларен недвусмысленно придерживается результатов своего исследования. Он удивлен недавними сообщениями, в которых утверждается обратное.
Профессор объяснил это изменение при публикации своего второго доклада в декабре 2016 года и подчеркнул, что приведенные в докладе факты и выводы остались без изменений, — цитирует Deutsche Welle официальное заявление Макларена.
Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Макларен снял с России обвинения о господдержке допинга.
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