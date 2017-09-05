МОК ведет работу по получению информации о расследовании полиции Рио

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Утром во вторник полицейские начали обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана. Действия ведутся при участии представителей властей Франции и США. Утверждается, что обыск предпринят в рамках расследования возможного подкупа голосов членов МОК при выборе Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Нузман подозревается в прямом участии в подкупе членов МОК и в качестве посредника в даче взяток, вскоре он должен быть допрошен.