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https://sport.mail.ru/news/olympics/30904466/
5 сентября 2017, 15:11 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК ведет работу по получению информации о расследовании полиции Рио

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международный олимпийский комитет (МОК) узнал из СМИ о том, что полиция Рио-де-Жанейро ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов МОК во время выборов столицы Олимпиады-2016, в настоящее время идет работа по получению информации о происходящих в Бразилии событиях, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.

<em>МОСКВА 5 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Международный олимпийский комитет (МОК) узнал из СМИ о том что полиция <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов МОК во время выборов столицы Олимпиады-2016 в настоящее время идет работа по получению информации о происходящих в Бразилии событиях сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> МОК. Увеличить
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Утром во вторник полицейские начали обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана. Действия ведутся при участии представителей властей Франции и США. Утверждается, что обыск предпринят в рамках расследования возможного подкупа голосов членов МОК при выборе Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Нузман подозревается в прямом участии в подкупе членов МОК и в качестве посредника в даче взяток, вскоре он должен быть допрошен.

«МОК узнал об этих обстоятельствах из средств массовой информации и прилагает все усилия для получения полной информации. В интересах МОК получить разъяснения по этому вопросу», — сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.
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