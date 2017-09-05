МОК ведет работу по получению информации о расследовании полиции Рио
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Международный олимпийский комитет (МОК) узнал из СМИ о том, что полиция Рио-де-Жанейро ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов МОК во время выборов столицы Олимпиады-2016, в настоящее время идет работа по получению информации о происходящих в Бразилии событиях, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе МОК.
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Утром во вторник полицейские начали обыск в доме
«МОК узнал об этих обстоятельствах из средств массовой информации и прилагает все усилия для получения полной информации. В интересах МОК получить разъяснения по этому вопросу», — сообщили «Р-Спорт» в
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