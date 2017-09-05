Оргкомитет «Пхенчхан-2018» включил российских паралимпийцев в презентационный ролик Игр

Во вторник на конгрессе МПК президент оргкомитета Хи Бом Ли представил доклад о ходе подготовки к предстоящей Паралимпиаде. В презентационном ролике оргкомитета фигурируют российские команды по керлингу и ее болельщики.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Пока участие россиян в соревнованиях находится под вопросом, поскольку членство Паралимпийского комитета России (ПКР) все еще приостановлено. 6 сентября МПК должен сообщить, снято это отстранение или остается в силе.

Членство ПКР было приостановлено 17 августа 2016 года на основе промежуточных выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена, которые были представлены месяцем ранее.