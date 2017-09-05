Оргкомитет Паралимпиады-2018 собирается реализовать 280 тыс. билетов на соревнования

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.

«Мы планируем, что трибуны на соревнованиях будут заполнены и для этого нацелены на реализацию 280 тысяч билетов. Для этого, в частности, мы подписали соглашения с различными компаниями, социальными и другими организациями», — сказал Хи Бом Ли.

«Мы продолжим работу по обеспечению заполняемости стадионов, — подчеркнул он. — Мы сделаем все возможное, чтобы успешно провести Игры».

На Паралимпиаде в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов наград.