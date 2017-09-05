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5 сентября 2017, 14:42 | Олимпизм | ТАСС

Оргкомитет Паралимпиады-2018 собирается реализовать 280 тыс. билетов на соревнования

АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет «Пхенчхан-2018» собирается реализовать порядка 280 тысяч билетов на соревнования в рамках зимних Паралимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил президент оргкомитета Хи Бом Ли, выступая на конгрессе Международного паралимпийского комитета.

Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.

«Мы планируем, что трибуны на соревнованиях будут заполнены и для этого нацелены на реализацию 280 тысяч билетов. Для этого, в частности, мы подписали соглашения с различными компаниями, социальными и другими организациями», — сказал Хи Бом Ли.

«Мы продолжим работу по обеспечению заполняемости стадионов, — подчеркнул он. — Мы сделаем все возможное, чтобы успешно провести Игры».

На Паралимпиаде в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов наград.
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АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет «Пхенчхан-2018» включил кадры с российскими паралимпийцами в презентационный ролик Игр, который был продемонстрирован на конгрессе Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби.
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