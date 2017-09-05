Оргкомитет Паралимпиады-2018 собирается реализовать 280 тыс. билетов на соревнования
АБУ-ДАБИ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет «Пхенчхан-2018» собирается реализовать порядка 280 тысяч билетов на соревнования в рамках зимних Паралимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил президент оргкомитета Хи Бом Ли, выступая на конгрессе Международного паралимпийского комитета.
Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта.
«Мы планируем, что трибуны на соревнованиях будут заполнены и для этого нацелены на реализацию 280 тысяч билетов. Для этого, в частности, мы подписали соглашения с различными компаниями, социальными и другими организациями», — сказал Хи Бом Ли.
«Мы продолжим работу по обеспечению заполняемости стадионов, — подчеркнул он. — Мы сделаем все возможное, чтобы успешно провести Игры».
На Паралимпиаде в Пхенчхане будут разыграны 80 комплектов наград.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter