Свищев призвал дождаться заявления WADA об отказе от обвинений РФ в господдержке допинга

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов сообщил, что встречался с Ричардом Маклареном. По итогам этой встречи он заявил, что Макларен отказался от своих обвинений в государственном вмешательстве в систему допинг-контроля в России.

«Виталий Смирнов — авторитетный человек не только в российском, но и в международном олимпийском движении, вряд ли он делал бы заявления, не подтвержденные фактами. А вот Ричард Макларен — другое дело, и как он поведет себя дальше — непонятно. Мы знаем, что на него могут оказывать давление, что он может забрать свои слова обратно, может потом сказать, что его не так поняли… Поэтому, я считаю, нужно дождаться официального публичного заявления от него», — сказал Свищев.

По его словам, «если он [Макларен] действительно признал, что господдержки допинга в России нет, то это большая победа». «При этом нам нельзя будет ни в коем случае расслабляться и воспользоваться возможностью, в том числе и новому руководителю РУСАДА, как раз восстановить всю антидопинговую систему практически с самого нуля, — считает депутат. — Работа предстоит большая, в которую необходимо включиться всем структурам, начиная от курирующего спортивную отрасль вице-премьера и заканчивая федерациями, тренерами и спортсменами».

По мнению парламентария, «прошлые обвинения России в тотальном допинге были политизированной акцией в отношении нашей страны, когда недоброжелатели воспользовались существовавшими на тот момент проблемами и обвинили наших спортсменов во всех грехах». «Мы, конечно, не отрицаем, что у нас есть определенные недочеты в антидопинговой системе, но они носят не системный характер, как об этом заявлял Макларен, а точечный — так же, как и в любой другой стране мира», — подчеркнул политик.

Свищев считает, что если Макларен действительно отказался от обвинений РФ в господдержке допинга, «важно дождаться официальных решений WADA и Международного олимпийского комитета, и только после этого можно будет говорить о том, что справедливость восторжествовала, и у нашей страны будет реальная возможность реабилитироваться».