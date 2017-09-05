Полиция Рио расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы ОИ-2016
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила, что ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпиады-2016, сообщает АФП.
Утром во вторник полицейские начали обыск в доме
В заявлении полиции говорится, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», в рамках которой произошел подкуп членов Международного олимпийского комитета с целью получения голосов в пользу
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