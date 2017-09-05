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5 сентября 2017, 14:24 | Олимпизм | Р-Спорт

Полиция Рио расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы ОИ-2016

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила, что ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпиады-2016, сообщает АФП.

Утром во вторник полицейские начали обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана. Также были выданы еще два ордера на арест.

В заявлении полиции говорится, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», в рамках которой произошел подкуп членов Международного олимпийского комитета с целью получения голосов в пользу Рио-де-Жанейро.
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