Полиция Рио расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы ОИ-2016

Утром во вторник полицейские начали обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана. Также были выданы еще два ордера на арест.

В заявлении полиции говорится, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», в рамках которой произошел подкуп членов Международного олимпийского комитета с целью получения голосов в пользу Рио-де-Жанейро.