Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов — развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

В рамках форума также пойдет международная выставка «Современный спорт: инновации и перспективы» — крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли. Гостям выставки будут представлены технологические новинки индустрии спорта, спортивное оборудование, инвентарь, одежда, обувь, аксессуары, спортивное питание.

Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и зарубежных стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.