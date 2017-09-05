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5 сентября 2017, 14:02 | Олимпизм | ТАСС

Проводы сборной России на ОИ-2018 пройдут в рамках форума «Россия — спортивная держава»

МОСКВА, 5 сентября. Проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в ходе форума «Россия — спортивная держава», который состоится 31 января — 2 февраля в Ульяновской области. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Программа мероприятия включает пленарное заседание, дискуссионные сессии, круглые столы и подписания соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. В числе ключевых вопросов — развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

В рамках форума также пойдет международная выставка «Современный спорт: инновации и перспективы» — крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли. Гостям выставки будут представлены технологические новинки индустрии спорта, спортивное оборудование, инвентарь, одежда, обувь, аксессуары, спортивное питание.

Участниками и гостями форума станут более 3 тыс. человек из регионов России и зарубежных стран. В их числе руководители федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского движения, международных и общероссийских спортивных организаций, научного сообщества и деловых кругов, лидеры мирового спорта.
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