Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30903391/
5 сентября 2017, 14:01 | Олимпизм | ТАСС

Путин: Игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие юношеского спорта в РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящих в Анапе X открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 5 сентября. /ТАСС/.</em> Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> направил приветствие участникам и гостям проходящих в Анапе X открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«За прошедшие годы игры завоевали популярность и авторитет, внесли весомый вклад в развитие детско- юношеского спорта в нашей стране. Участвуя в этих статусных соревнованиях, юные единоборцы приобретают уникальный опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя и побеждать в любых обстоятельствах. И конечно, они приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни», — отметил президент.

Глава государства отметил большую работу Российского союза боевых искусств по организации Игр. «Уверен, что Российский союз боевых искусств и впредь будет уделять приоритетное внимание организации игр, реализации других, не менее масштабных спортивных проектов», — добавил Путин, пожелав участникам соревнований удачи и новых достижений в учебе и спорте.

Десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрывается более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ITW), тхэквондо (WTF), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Проводы сборной России на ОИ-2018 пройдут в рамках форума «Россия — спортивная держава»

Проводы сборной России на ОИ-2018 пройдут в рамках форума «Россия — спортивная держава»

МОСКВА, 5 сентября. Проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в ходе форума «Россия — спортивная держава», который состоится 31 января — 2 февраля в Ульяновской области. Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.
Еще 7 новостей  Все новости

Тарпищев: матч с Надалем на US Open даст Рублеву огромный опыт

Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову

Куйвашев: проблем при подготовке к ЧМ-2018 у Екатеринбурга не возникнет

Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рука