Путин: Игры боевых искусств внесли весомый вклад в развитие юношеского спорта в РФ
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям проходящих в Анапе X открытых Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«За прошедшие годы игры завоевали популярность и авторитет, внесли весомый вклад в развитие детско- юношеского спорта в нашей стране. Участвуя в этих статусных соревнованиях, юные единоборцы приобретают уникальный опыт, учатся у старших товарищей мастерству, умению преодолевать себя и побеждать в любых обстоятельствах. И конечно, они приобщаются к ценностям здорового, активного образа жизни», — отметил президент.
Глава государства отметил большую работу Российского союза боевых искусств по организации Игр. «Уверен, что Российский союз боевых искусств и впредь будет уделять приоритетное внимание организации игр, реализации других, не менее масштабных спортивных проектов», — добавил Путин, пожелав участникам соревнований удачи и новых достижений в учебе и спорте.
Десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств открылись в Анапе в понедельник. На нынешних соревнованиях разыгрывается более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой,
Всероссийские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter