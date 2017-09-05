Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно
Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что руководитель независимой комиссии Всемирной антидопинговой ассоциации Ричард Макларен снял свои обвинения в государственной поддержке допинговых махинаций в России, и увидел в этом хороший знак перед оглашением предварительных результатов расследования МОК на сессии в Перу.
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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов объявил о том, что на специально созванной
«Я встречался с Маклареном в марте. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — приводит слова Смирнова «Р-Спорт».
«Если это соответствует действительности, это можно только приветствовать.
Вы знаете, мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно выразить только удовлетворение, еще раз повторяю, если это действительно так, — сказал Песков.
Заявление Смирнова сделано в преддверии очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдет 13 сентября в Перу. Там будут объявлены промежуточные итоги расследования относительно России после двух частей доклада Макларена.
Расследование ведут две комиссии по двум направлениям.
Команда Дениса Освальда проводит перепроверку
Безусловно, это очень позитивные новости, однако пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало, а ведь именно международной организации, а не Макларену, предстоит сделать окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
На сегодняшний момент власть сосредоточена полностью в руках МОК, и нет никаких гарантий, что снятие обвинений со стороны Макларена уже может
В голову приходит два возможных варианта: либо канадец
Не стоит также забывать, что в случае доказательств непричасности Минспорта к допинговым нарушениям, МОК все равно будет обладать всеми полномочиями по наложению санкций на Олимпийский комитет России (ОКР), если докажет массовое применение допинга российскими спортсменами независимо от государства.
И если результаты расследования будут неблагоприятными для россиян, то Томас Бах и его подчиненные будут сами решать, какое наказание к нам применять.
«Мы хотим услышать решение. Проблема заключается в том, что мы предлагаем результаты нашей совместной работы с рабочей группой Паралимпийского комитета: результаты нашего взаимодействия известны, и мы уже говорили о них в присутствии СМИ. Большинство пунктов дорожной карты выполнено, некоторые ещё в процессе и близки к тому, чтобы попасть в ту же категорию, а последние будут выполнены в той или иной форме, но их решение связано не только с Паралимпийским комитетом. Такова нынешняя ситуация.
Каковы будут результаты и какие решения будут приняты, я предсказать не берусь, потому что они тесно связаны с олимпийскими делами, WADA и консультациями, которые там ведутся.
Просчитать всё это невозможно, однако с точки зрения справедливости, а также интенсивности и эффективности того, что мы делали, рассчитываем на положительный результат. Почему? Потому что в комплиментарной форме о нас высказываются рабочая группа МПК и представители WADA, — сказал Лукин на
Пожалуй, главным тезисом в монологе Лукина стало утверждение о том, что решения МПК тесно связаны с «олимпийскими делами». Несмотря на то, что МПК — самостоятельный орган, он все равно зависит от МОК, и это суровая реальность, которую изменить невозможно.
Тем не менее, судьба ПКР может решиться уже в среду, 6 сентября, на сессии исполкома международного комитета в
Российской олимпийской команде придется ждать дольше. Если в Перу будут объявлены только предварительные результаты, то окончательный итог работе Освальда и Шмида будет подведен лишь в октябре.
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