Допинг в России: Макларен взял свои слова обратно

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов объявил о том, что на специально созванной пресс-конференции, что руководитель независимой комиссии Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) Ричард Макларен снял обвинения России в государственной системе поддержки приема допинга спортсменами.

«Я встречался с Маклареном в марте. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — приводит слова Смирнова «Р-Спорт».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков быстро отреагировал на слова главы НОАК и поприветствовал решение Макларена.

«Если это соответствует действительности, это можно только приветствовать.

Вы знаете, мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно выразить только удовлетворение, еще раз повторяю, если это действительно так, — сказал Песков.

Заявление Смирнова сделано в преддверии очередной сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая пройдет 13 сентября в Перу. Там будут объявлены промежуточные итоги расследования относительно России после двух частей доклада Макларена.

Расследование ведут две комиссии по двум направлениям.

Команда Дениса Освальда проводит перепроверку допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, а подчиненные Самуэля Шмида выясняют причастность Минспорта России к нарушению антидопинговых правил.

Безусловно, это очень позитивные новости, однако пока официальных заявлений со стороны МОК не последовало, а ведь именно международной организации, а не Макларену, предстоит сделать окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На сегодняшний момент власть сосредоточена полностью в руках МОК, и нет никаких гарантий, что снятие обвинений со стороны Макларена уже может как-либо повлиять на решение Томаса Баха. Также важно, что сам канадский профессор нигде об этом лично не упоминал, и мы об этом знаем лишь со слов Смирнова. Конечно, подвергать сомнению слова такого авторитетного человека не следует, но возникает вопрос: почему Макларен сообщил об этом главе НОАК только в личной беседе, но публично ничего подобного не заявлял?

В голову приходит два возможных варианта: либо канадец что-то недоговаривает, либо он понимает, что МОК полностью контролирует весь процесс, и от его мнения уже мало что зависит. Бах уже говорил ранее летом, что наказание за «проступки в прошлом» все равно последует, и это, если соблюдать хронологию, было озвучено президентом МОК уже после того, как, по словам Смирнова, Макларен снял обвинения в отношении Российского государства.

Не стоит также забывать, что в случае доказательств непричасности Минспорта к допинговым нарушениям, МОК все равно будет обладать всеми полномочиями по наложению санкций на Олимпийский комитет России (ОКР), если докажет массовое применение допинга российскими спортсменами независимо от государства.

И если результаты расследования будут неблагоприятными для россиян, то Томас Бах и его подчиненные будут сами решать, какое наказание к нам применять.

Более-менее положительная оценка Смирнова также контрастирует с заявлениями на той же пресс-конференции президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина, который высказался об отсутствии уверенности в восстановлении членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Мы хотим услышать решение. Проблема заключается в том, что мы предлагаем результаты нашей совместной работы с рабочей группой Паралимпийского комитета: результаты нашего взаимодействия известны, и мы уже говорили о них в присутствии СМИ. Большинство пунктов дорожной карты выполнено, некоторые ещё в процессе и близки к тому, чтобы попасть в ту же категорию, а последние будут выполнены в той или иной форме, но их решение связано не только с Паралимпийским комитетом. Такова нынешняя ситуация.

Каковы будут результаты и какие решения будут приняты, я предсказать не берусь, потому что они тесно связаны с олимпийскими делами, WADA и консультациями, которые там ведутся.

Просчитать всё это невозможно, однако с точки зрения справедливости, а также интенсивности и эффективности того, что мы делали, рассчитываем на положительный результат. Почему? Потому что в комплиментарной форме о нас высказываются рабочая группа МПК и представители WADA, — сказал Лукин на пресс-конференции.

Пожалуй, главным тезисом в монологе Лукина стало утверждение о том, что решения МПК тесно связаны с «олимпийскими делами». Несмотря на то, что МПК — самостоятельный орган, он все равно зависит от МОК, и это суровая реальность, которую изменить невозможно.

Тем не менее, судьба ПКР может решиться уже в среду, 6 сентября, на сессии исполкома международного комитета в Абу-Даби, где будет поднят вопрос России и восстановления прав паралимпийцев.

Российской олимпийской команде придется ждать дольше. Если в Перу будут объявлены только предварительные результаты, то окончательный итог работе Освальда и Шмида будет подведен лишь в октябре.