Полиция обыскала дом главы НОК Бразилии в ходе дела о подкупе голосов членов МОК
ТАСС, 5 сентября. Полиция
Рио-де-Жанейро провела обыски в доме главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главы оргкомитета «Рио-2016» Карлоса Артура Нузмана в ходе расследования дела по подкупу голосов на выборах столицы Игр 2016 года. Об этом сообщает телеканал Globo.
Следователи нашли доказательства непосредственной причастности Нузмана к подкупу голосов членов Международного олимпийского турнира. Согласно данным издания, президент НОК даст показания позднее вторник.
Суд Бразилии также выписал ордеры на арест двух соучастников подкупа голосов — бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.
Голосование по выбору столицы Олимпиады-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене.
В финальном, третьем раунде
Олимпиада прошла
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