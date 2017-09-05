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https://sport.mail.ru/news/olympics/30898913/
5 сентября 2017, 8:45 | Олимпизм | Om1.ru

Олимпийский комитет подарит пяти омским школам инвентарь на 500 000 рублей

Каждая из школ получит свой уникальный спортивный «набор» в рамках программы «Олимпийская страна».

В омский регион добралась программа Олимпийского комитета России (ОКР) «Олимпийская страна». Благодаря внедренной программе 5 омских школ получат подарки.

Сегодня, 5 сентября, заведующий сектором ОКР по взаимодействию с регионами Игорь Степанов передаст руководителям выбранных школ дипломы, которые отмечают учебные заведения, как лучшие в регионе по уровню развития спорта.

Все пять школ, кроме дипломов, получат от ОКР подарки — спортивный инвентарь, общей стоимостью 500 000 рублей. Школы, среди которых лицей № 143, городская СОШ № 32 и школы в Исилькульском, Любинском и Называевском районах Омской области, получат свой уникальный спортивный «набор». Среди инвентаря волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, комплекты лыж, ракетки и воланы, бадминтонные сетки, столы для настольного тенниса, скакалки и другое.

Отметим, что программа ОКР «Олимпийская страна» реализуется с 2015 года для развития массового спорта в России, через создание привлекательных условий для занятий физкультурой и ведению здорового образа жизни людей разного возраста и статуса.

Среди основных направлений программы — развитие любительских некоммерческих спортклубов, проведение физкультурно-спортивных и массовых мероприятий, а также участие в мероприятиях международного движения «Спорт для всех» Международной ассоциации по развитию массового спорта, таких, как «Всероссийский день ходьбы».
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