Олимпийские чемпионы провели спортивный урок во владивостокской школе
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пятиборец Александр Лесун и дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев во вторник провели акцию проекта «Олимпийский патруль» в школе номер 82 во Владивостоке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсмены рассказали о собственном опыте выступлений на Олимпийских играх, о важности дружбы и уважения в спорте, приняли участие в автограф- и фотосессиях, ответили на вопросы школьников. Исаев и Галстян, в частности, продемонстрировали приемы из дзюдо — бросок через бедро и защиту от него.
«Я начал заниматься дзюдо в раннем возрасте — в восемь лет, и тренеры всегда меня учили, что одна из главных вещей в спорте — это уважение и к друзьям, и к соперникам, — отметил Исаев. — Дзюдо воспитывает уважение к окружающим. В полуфинале Олимпиады в Лондоне я встречался с корейцем (Ван Ги Чхуном — прим. ТАСС), который до этого дважды выиграл чемпионат мира. До Олимпиады я проигрывал ему шесть раз, но в главной схватке победил, а сейчас мы с ним очень дружим».
Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, а Галстян, Исаев и Хайбулаев — 2012-го.
В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве. «Олимпийский патруль», являющийся всероссийским
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter