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https://sport.mail.ru/news/olympics/30897683/
5 сентября 2017, 7:57 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийские чемпионы провели спортивный урок во владивостокской школе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пятиборец Александр Лесун и дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев во вторник провели акцию проекта «Олимпийский патруль» в школе номер 82 во Владивостоке.

<em>ВЛАДИВОСТОК 5 сентября. /ТАСС/. </em>Пятиборец Александр <span class=error>Лесун</span> и дзюдоисты <span class=error>Арсен</span> <span class=error>Галстян</span> <span class=error>Мансур</span> <span class=error>Исаев</span> <span class=error>Тагир</span> Хайбулаев во вторник провели акцию проекта Олимпийский патруль в школе номер 82 во Владивостоке. Увеличить
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Спортсмены рассказали о собственном опыте выступлений на Олимпийских играх, о важности дружбы и уважения в спорте, приняли участие в автограф- и фотосессиях, ответили на вопросы школьников. Исаев и Галстян, в частности, продемонстрировали приемы из дзюдо — бросок через бедро и защиту от него.

«Я начал заниматься дзюдо в раннем возрасте — в восемь лет, и тренеры всегда меня учили, что одна из главных вещей в спорте — это уважение и к друзьям, и к соперникам, — отметил Исаев. — Дзюдо воспитывает уважение к окружающим. В полуфинале Олимпиады в Лондоне я встречался с корейцем (Ван Ги Чхуном — прим. ТАСС), который до этого дважды выиграл чемпионат мира. До Олимпиады я проигрывал ему шесть раз, но в главной схватке победил, а сейчас мы с ним очень дружим».

Лесун является олимпийским чемпионом 2016 года, а Галстян, Исаев и Хайбулаев — 2012-го.

В июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума Олимпийский комитет России и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве. «Олимпийский патруль», являющийся всероссийским спортивно-образовательным проектом, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2017 года — первый шаг в реализации этого сотрудничества, направленного на развитие спорта.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.
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