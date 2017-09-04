Решение по Пхенчхану откладывается

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Чем ближе февральская Олимпиада в корейском городе Пхенчхан, тем острее интерес к проблемам борьбы с допингом. Хотя эта тема и так в последний год выбилась в топ национальной повестки дня. Члены комиссии Смирнова, как и министр спорта Павел Колобков, предсказуемо не смогли сказать по поводу поездки в Пхенчхан ничего определенного. Решение, будет ли выступать на Олимпиаде команда России, примут две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Одна, под руководством Денниса Освальда, занимается перепроверкой проб с сочинской Олимпиады. Другая, которую возглавляет Самуэль Шмид, расследует факты государственного вмешательства и возможные махинации.

РЕШЕНИЕ ПО ПАРАЛИМПИЙЦАМ УЖЕ ПРИНЯТО

— На сессии МОК, которая откроется 13 сентября в Лиме, в повестке дня есть доклад о промежуточных итогах деятельности двух комиссий, — сказал Смирнов, который также является почетным членом МОК. — Насколько я понял, отдельно этот вопрос темой обсуждения не станет, так как комиссии еще продолжают свою работу. Впоследствии этот вопрос отдельно будет доложен исполкому, а окончательное решение будет приниматься на сессии. Я не думаю, что это будет экстренная сессия, скорее — та, что будет предшествовать Олимпийским играм.

Получается, что в столице Перу заслушают лишь промежуточные доклады. Окончательное решение там почти наверняка принято не будет. Если вспомнить, что президент МОК Томас Бах обещал определенности в октябре, этот срок оказывается под большим вопросом. Хороший ли знак это промедление для российской сборной, предугадать сложно. Кажется, даже Смирнов и Колобков в этом не уверены.

Зато у Паралимпийского комитета России есть, по крайней мере, точная дата, на которую можно ориентироваться. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби стартовал 3 сентября. А решение по поводу россиян обещают обнародовать 6-го числа.

Цитата Президент ПКР и член Независимой комиссии Владимир Лукин 29 августа в Бонне состоялась встреча наших представителей во главе с генсекретарем Андреем Строкиным с Рабочей группой МПК. Рабочая группа подтвердила, что большинство пунктов из «дорожной карты» были нами выполнены. По нашим подсчетам, это 50 пунктов из 67-ми. Реализация оставшихся пунктов не зависит непосредственно от ПКР. Например, это полное восстановление статуса национального антидопингового агентства РУСАДА, которое явно находится не в нашей компетенции.

Интересно, что на самом деле, решение по будущему ПКР уже принято.

— Задержка в публикации связана с тем, что нам еще надо подготовить официальные документы, — заявил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс. — Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне.

Что ж, барселонские итоги ничего хорошего России не принесли. Остается надеяться, что в этот раз 50 выполненных пунктов все же перевесят 17 невыполненных.

АНТИДОПИНГОВЫЙ ПЛАН НАЧАЛИ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ

Главным актуальным пунктом заседания стало обсуждение хода реализации Национального плана борьбы с допингом. Этот документ, который был разработан комиссией по поручению президента России Владимира Путина, призван устранить условия для распространения допинга в нашей стране и сделать наше национальное законодательство самым совершенным в мире.

План включает в себя огромный комплекс мер законодательного, научного, образовательного толка. Ответственность за их выполнение несут конкретные министерства и ведомства. Комиссия же осуществляет так называемый ответственный контроль, то есть координирует работу и корректирует выполнение определенных мер в соответствие с собственными идейными представлениями.

Первым отчитываться о выполнении Плана стал министр спорта России, впервые принявший участие в заседании комиссии. Павел Колобков долго и подробно рассказывал о ходе реализации каждой из немалого количества мер, за выполнение которых несет ответственность его ведомство.

Цитата Министр спорта РФ Павел Колобков Для реализации Плана в министерстве спорта была создана межведомственная рабочая группа. Она работает открыто, мы приглашаем принимать участие в заседаниях представителей комиссии, РУСАДА, наших международных экспертов. Работа вовсю идет, так как ряд пунктов должны были быть выполнены уже до 1 августа. Это, в частности, образовательные мероприятия. Мы внедряем материалы по антидопингу в учебные программы, разработали специальную антидопинговую образовательную программу для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. При аккредитации федераций по видам спорта уделяем большое внимание антидопинговой работе. В случае, если таковая не проводится или недостаточна, возможны меры вплоть до приостановления или лишения аккредитации.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Москвы.