Решение по Пхенчхану откладывается
В Москве состоялось заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова, на который было объявлено, что вопрос об участии сборной России в Играх-2018 еще долго будет находиться в подвешенном состоянии.
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Чем ближе февральская Олимпиада в корейском городе Пхенчхан, тем острее интерес к проблемам борьбы с допингом. Хотя эта тема и так в последний год выбилась в топ национальной повестки дня. Члены комиссии Смирнова, как и министр спорта Павел Колобков, предсказуемо не смогли сказать по поводу поездки в Пхенчхан ничего определенного. Решение, будет ли выступать на Олимпиаде команда России, примут две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Одна, под руководством Денниса Освальда, занимается перепроверкой проб с сочинской Олимпиады. Другая, которую возглавляет Самуэль Шмид, расследует факты государственного вмешательства и возможные махинации.
РЕШЕНИЕ ПО ПАРАЛИМПИЙЦАМ УЖЕ ПРИНЯТО
— На сессии МОК, которая откроется 13 сентября в Лиме, в повестке дня есть доклад о промежуточных итогах деятельности двух комиссий, — сказал Смирнов, который также является почетным членом МОК. — Насколько я понял, отдельно этот вопрос темой обсуждения не станет, так как комиссии еще продолжают свою работу. Впоследствии этот вопрос отдельно будет доложен исполкому, а окончательное решение будет приниматься на сессии. Я не думаю, что это будет экстренная сессия, скорее — та, что будет предшествовать Олимпийским играм.
Получается, что в столице Перу заслушают лишь промежуточные доклады. Окончательное решение там почти наверняка принято не будет. Если вспомнить, что президент МОК Томас Бах обещал определенности в октябре, этот срок оказывается под большим вопросом. Хороший ли знак это промедление для российской сборной, предугадать сложно. Кажется, даже Смирнов и Колобков в этом не уверены.
Зато у Паралимпийского комитета России есть, по крайней мере, точная дата, на которую можно ориентироваться. Исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) в
Интересно, что на самом деле, решение по будущему ПКР уже принято.
— Задержка в публикации связана с тем, что нам еще надо подготовить официальные документы, — заявил ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс. — Аналогичным образом мы поступили и в прошлый раз, после заседания в Барселоне.
Что ж, барселонские итоги ничего хорошего России не принесли. Остается надеяться, что в этот раз 50 выполненных пунктов все же перевесят 17 невыполненных.
АНТИДОПИНГОВЫЙ ПЛАН НАЧАЛИ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
Главным актуальным пунктом заседания стало обсуждение хода реализации Национального плана борьбы с допингом. Этот документ, который был разработан комиссией по поручению президента России Владимира Путина, призван устранить условия для распространения допинга в нашей стране и сделать наше национальное законодательство самым совершенным в мире.
План включает в себя огромный комплекс мер законодательного, научного, образовательного толка. Ответственность за их выполнение несут конкретные министерства и ведомства. Комиссия же осуществляет так называемый ответственный контроль, то есть координирует работу и корректирует выполнение определенных мер в соответствие с собственными идейными представлениями.
Первым отчитываться о выполнении Плана стал министр спорта России, впервые принявший участие в заседании комиссии. Павел Колобков долго и подробно рассказывал о ходе реализации каждой из немалого количества мер, за выполнение которых несет ответственность его ведомство.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Москвы.
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