ПКР рассматривает вариант с предоставлением лицензий отдельным атлетам на Игры-2018

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Российские паралимпийцы пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро в связи с тем, что членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством профессора Ричарда Макларена.

«Мы рассматриваем различные варианты, в том числе и этот [с предоставлением лицензий отдельным спортсменам]. Но мы сейчас не будем о них говорить, мы рассматриваем только полное восстановление и участие наших спортсменов в Играх в полном составе», — сказал Лукин.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта.