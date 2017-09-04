Макларен снял обвинения в участии государства в употреблении допинга в РФ — Смирнов
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте, сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
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В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с
В марте на ежегодном симпозиуме WADA Макларен сообщил, что изменил терминологию, и теперь говорит не о «государственном» заговоре, а об «институциональном».
«Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — сказал Смирнов журналистам после заседания НОАК, которое прошло в понедельник в международном мультимедийном
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