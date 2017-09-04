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4 сентября 2017, 16:17 | Олимпизм | Р-Спорт

Макларен снял обвинения в участии государства в употреблении допинга в РФ — Смирнов

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте, сообщил глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Увеличить
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В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывающая атлетов.

В марте на ежегодном симпозиуме WADA Макларен сообщил, что изменил терминологию, и теперь говорит не о «государственном» заговоре, а об «институциональном».

«Я встречался с Маклареном. В итоге Макларен сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве. Если он снял эти обвинения, то это очень важно», — сказал Смирнов журналистам после заседания НОАК, которое прошло в понедельник в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
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