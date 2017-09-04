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В 2016 году были опубликованы две части доклада независимой комиссии под руководством Макларена о применении допинга россиянами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Помимо этого, Макларен заявил, что в России существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывающая атлетов.

В марте на ежегодном симпозиуме WADA Макларен сообщил, что изменил терминологию, и теперь говорит не о «государственном» заговоре, а об «институциональном».