Комиссии МОК представят промежуточные итоги расследования по России на сессии в Лиме
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), ведущие расследования по применению допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи и причастности российских спортивных чиновников к этому, представят промежуточные итоги на сессии МОК в Лиме
13—16 сентября, но итоги станут известны позже. Об этом журналистам рассказал глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.
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Как ранее Смирнов сообщил ТАСС, он примет участие в сессии.
«Вопросов по допингу или другим событиям в повестке сессии МОК нет, есть вопрос о промежуточной информации по деятельности двух комиссий, — сказал Смирнов. — Насколько я знаю, вопрос не будет специально обсуждаться на сессии, поскольку работа этих комиссий к этому времени не завершится. Итоги будут известны позже, когда они будут доложены исполкому МОК. Комитет может принимать решения и утвердить решение на сессии, но может это сделать и в письменном виде».
В июле 2016 года МОК создал две комиссии, первая занимается перепроверкой
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