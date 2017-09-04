Рабочая группа IPC признала, что ПКР выполнил обязательства по ситуации с допингом
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) признала, что Паралимпийский комитет России (ПКР) решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом, заявил журналистам президент ПКР Владимир Лукин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в
«Рабочая группа IPC признала, что выполнение нами обязательств по исправлению ситуации с допингом решено. Есть еще несколько пунктов, которые не решены и не зависят от ПКР. Есть еще более общие проблемы», — сказал Лукин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter