Рабочая группа IPC признала, что ПКР выполнил обязательства по ситуации с допингом

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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«Рабочая группа IPC признала, что выполнение нами обязательств по исправлению ситуации с допингом решено. Есть еще несколько пунктов, которые не решены и не зависят от ПКР. Есть еще более общие проблемы», — сказал Лукин.