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4 сентября 2017, 16:01 | Олимпизм | Р-Спорт

Рабочая группа IPC признала, что ПКР выполнил обязательства по ситуации с допингом

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) признала, что Паралимпийский комитет России (ПКР) решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом, заявил журналистам президент ПКР Владимир Лукин.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) признала что Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) решил задачу по выполнению обязательств для исправления ситуации с допингом заявил журналистам президент <span class=error>ПКР</span> Владимир <span class=error>Лукин</span>. Увеличить
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«Рабочая группа IPC признала, что выполнение нами обязательств по исправлению ситуации с допингом решено. Есть еще несколько пунктов, которые не решены и не зависят от ПКР. Есть еще более общие проблемы», — сказал Лукин.
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