Министр спорта РФ Колобков не видит причин, чтобы МОК наложил санкции на ОКР

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В понедельник в МИА «Россия сегодня» прошло заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«В данный момент нет никаких санкций к ОКР со стороны МОК. И я как министр спорта не вижу ни единой причины, чтобы такие санкции были наложены на ОКР», — сказал Колобков журналистам.