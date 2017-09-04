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4 сентября 2017, 16:00 | Олимпизм | Р-Спорт

Министр спорта РФ Колобков не видит причин, чтобы МОК наложил санкции на ОКР

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не видит причин, по которым Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о санкциях в отношении Олимпийского комитета России (ОКР).

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Министр спорта РФ Павел Колобков заявил что не видит причин по которым Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о санкциях в отношении Олимпийского комитета России (ОКР). Увеличить
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» прошло заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«В данный момент нет никаких санкций к ОКР со стороны МОК. И я как министр спорта не вижу ни единой причины, чтобы такие санкции были наложены на ОКР», — сказал Колобков журналистам.
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