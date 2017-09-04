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https://sport.mail.ru/news/olympics/30892984/
4 сентября 2017, 15:55 | Олимпизм | ТАСС

Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлению

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые пункты дорожной карты по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) находятся в стадии решения, ПКР не в состоянии в одиночку справиться с ними. Об этом журналистам сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Исполком МПК 3 и 4 сентября в Абу-Даби провел заседание, на котором рассмотрел документы и материалы, представленные ПКР по выполнению критериев восстановления своего членства в организации. Как пояснил ТАСС представитель МПК, решение будет объявлено 6 сентября.

«Рабочая группа МПК признала, что большинство тех замечаний, которые составляют дорожную карту, решены, — сказал Лукин. — Есть несколько пунктов в стадии решения. Несколько пунктов, более широких, не выполнены, и это зависит не от ПКР. Требования обращены к другим инстанциями, ПКР один решить их не в состоянии».

От решения МПК во многом зависит численный состав российской сборной на предстоящих Паралимпийских играх. В случае отрицательного вердикта под вопрос будет поставлено само участие национальной команды в Играх-2018, которые пройдут в марте в Пхенчхане.
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