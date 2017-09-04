На летней Паралимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей

Паралимпиада в Токио пройдет с 26 августа по 6 сентября 2020 года.

«На Паралимпиаде в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей. Это вторые по количеству комплектов наград Игры, рекорд до сих пор принадлежит Паралимпиаде в Сиднее, где был разыгран 561 комплект», — сказал Спенс.

В 2015 году МПК включил в программу Паралимпиады бадминтон и тхэквондо, которые впервые будут представлены на Играх. Всего в японской столице медали будут разыграны по 22 видам спорта: бадминтону, баскетболу на колясках, бочче, велоспорту, волейболу, голболу, гребле, дзюдо, каноэ, конному спорту, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби на колясках, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, теннису на колясках, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках, футболу в формате 5×5.