Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) считает, что комитет поступит правильно, если восстановит Паралимпийский комитет России (ПКР) на конгрессе в Абу-Даби в начале текущей недели, заявил глава ПКР Владимир Лукин.
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).
«Налицо свидетельство о выполнении (критериев восстановления), мы проделали большую часть дороги. Рабочая группа IPC считает, что комитет поступит правильно, если восстановит ПКР на конгрессе в
«Документы ПКР в настоящий момент соответствуют международным требованиям. Раньше нам предъявляли вопросы по наличию различных депутатов в управляющих органах ПКР. Сейчас урегулирован этот момент, — добавил Лукин. — Определены пункты, которые ПКР все еще выполняет. Один касается РУСАДА. Вопрос по РУСАДА, насколько мы понимаем, должен быть решен в октябре-ноябре».
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