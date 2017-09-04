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4 сентября 2017, 14:57 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) считает, что комитет поступит правильно, если восстановит Паралимпийский комитет России (ПКР) на конгрессе в Абу-Даби в начале текущей недели, заявил глава ПКР Владимир Лукин.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) считает что комитет поступит правильно если восстановит Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) на конгрессе в <nobr>Абу-Даби</nobr> в начале текущей недели заявил глава <span class=error>ПКР</span> Владимир <span class=error>Лукин</span>. Увеличить
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«Налицо свидетельство о выполнении (критериев восстановления), мы проделали большую часть дороги. Рабочая группа IPC считает, что комитет поступит правильно, если восстановит ПКР на конгрессе в Абу-Даби в начале нынешней недели», — сказал Лукин на заседании.

«Документы ПКР в настоящий момент соответствуют международным требованиям. Раньше нам предъявляли вопросы по наличию различных депутатов в управляющих органах ПКР. Сейчас урегулирован этот момент, — добавил Лукин. — Определены пункты, которые ПКР все еще выполняет. Один касается РУСАДА. Вопрос по РУСАДА, насколько мы понимаем, должен быть решен в октябре-ноябре».
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Лукин не исключил, что IPC примет по ПКР отрицательное решение и продолжит обсуждение

Лукин не исключил, что IPC примет по ПКР отрицательное решение и продолжит обсуждение

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не стал исключать того, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) по восстановлению статуса ПКР в организации может быть отрицательным с дальнейшим продолжением обсуждения вопроса.
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