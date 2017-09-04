Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«Налицо свидетельство о выполнении (критериев восстановления), мы проделали большую часть дороги. Рабочая группа IPC считает, что комитет поступит правильно, если восстановит ПКР на конгрессе в Абу-Даби в начале нынешней недели», — сказал Лукин на заседании.

«Документы ПКР в настоящий момент соответствуют международным требованиям. Раньше нам предъявляли вопросы по наличию различных депутатов в управляющих органах ПКР. Сейчас урегулирован этот момент, — добавил Лукин. — Определены пункты, которые ПКР все еще выполняет. Один касается РУСАДА. Вопрос по РУСАДА, насколько мы понимаем, должен быть решен в октябре-ноябре».