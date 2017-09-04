Лукин не исключил, что IPC примет по ПКР отрицательное решение и продолжит обсуждение
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не стал исключать того, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) по восстановлению статуса ПКР в организации может быть отрицательным с дальнейшим продолжением обсуждения вопроса.
IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявлял глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в
«Оно (решение IPC) может быть как положительным, частично положительным, так и отрицательным, что отнюдь не исключено, с продолжением обсуждения вопроса. Как минимум промежуточное решение будет 6 сентября», — сказал Лукин во время заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) в международном мультимедийном
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