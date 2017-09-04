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4 сентября 2017, 14:56 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин не исключил, что IPC примет по ПКР отрицательное решение и продолжит обсуждение

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин не стал исключать того, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) по восстановлению статуса ПКР в организации может быть отрицательным с дальнейшим продолжением обсуждения вопроса.

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявлял глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«Оно (решение IPC) может быть как положительным, частично положительным, так и отрицательным, что отнюдь не исключено, с продолжением обсуждения вопроса. Как минимум промежуточное решение будет 6 сентября», — сказал Лукин во время заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
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Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) считает, что комитет поступит правильно, если восстановит Паралимпийский комитет России (ПКР) на конгрессе в Абу-Даби в начале текущей недели, заявил глава ПКР Владимир Лукин.
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