Лукин не исключил, что IPC примет по ПКР отрицательное решение и продолжит обсуждение

IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявлял глава Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«Оно (решение IPC) может быть как положительным, частично положительным, так и отрицательным, что отнюдь не исключено, с продолжением обсуждения вопроса. Как минимум промежуточное решение будет 6 сентября», — сказал Лукин во время заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».