Колобков в сентябре примет участие в конференции сторон антидопинговой конвенции
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в сентябре примет участие в конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).
«Буквально через 2−3 недели в Париже состоится бюро антидопинговой конвенции Совета Европы, а
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
На данный момент РУСАДА еще не получило полного соответствия. Как рассказал ранее
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