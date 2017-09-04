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4 сентября 2017, 14:55 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков в сентябре примет участие в конференции сторон антидопинговой конвенции

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в сентябре примет участие в конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Министр спорта России Павел Колобков сообщил что в сентябре примет участие в конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Увеличить
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«Буквально через 2−3 недели в Париже состоится бюро антидопинговой конвенции Совета Европы, а 25—26 сентября состоится уже конференция сторон антидопинговой конвенции, где предусмотрен доклад от России и где я буду принимать участие», — сказал Колобков в рамках заседания НОАК.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

На данный момент РУСАДА еще не получило полного соответствия. Как рассказал ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко, лаборатория анализирует пока только пробы крови, а все остальные пробы отправляются в другие лаборатории.
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