Колобков в сентябре примет участие в конференции сторон антидопинговой конвенции

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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«Буквально через 2−3 недели в Париже состоится бюро антидопинговой конвенции Совета Европы, а 25—26 сентября состоится уже конференция сторон антидопинговой конвенции, где предусмотрен доклад от России и где я буду принимать участие», — сказал Колобков в рамках заседания НОАК.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.