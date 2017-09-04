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4 сентября 2017, 14:54 | Олимпизм | Р-Спорт

Лукин: ПКР полностью выполнил 50 из 67 пунктов дорожной карты IPC

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Паралимпийский комитет России (ПКР) полностью выполнил 50 из 67 пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (IPC), заявил глава ПКР Владимир Лукин.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Паралимпийский комитет России (<span class=error>ПКР</span>) полностью выполнил 50 из 67 пунктов дорожной карты по восстановлению членства в Международном паралимпийском комитете (IPC) заявил глава <span class=error>ПКР</span> Владимир <span class=error>Лукин</span>. Увеличить
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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«С тех пор, как мы договорились с IPC о реализации дорожной карты, мы ее добросовестно выполняем. Пунктов в карте примерно 67, сейчас полностью выполнено большинство — уже 50 из них, что зафиксировано рабочей группой IPC», — сказал Лукин журналистам.
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Новости Олимпийских игр

Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

Лукин: Рабочая группа IPC считает правильным восстановить ПКР на конгрессе в Абу-Даби

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Рабочая группа Международного паралимпийского комитета (IPC) считает, что комитет поступит правильно, если восстановит Паралимпийский комитет России (ПКР) на конгрессе в Абу-Даби в начале текущей недели, заявил глава ПКР Владимир Лукин.
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