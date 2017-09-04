Лукин: ПКР полностью выполнил 50 из 67 пунктов дорожной карты IPC

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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил президент IPC Филип Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпийских играх-2018 решится после сентябрьского заседания исполкома IPC в Абу-Даби.

«С тех пор, как мы договорились с IPC о реализации дорожной карты, мы ее добросовестно выполняем. Пунктов в карте примерно 67, сейчас полностью выполнено большинство — уже 50 из них, что зафиксировано рабочей группой IPC», — сказал Лукин журналистам.