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4 сентября 2017, 14:43 | Олимпизм | Р-Спорт

Колобков: Допинг-инспекторам выдано разрешение на посещение закрытых городов РФ

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что допинг-инспекторам было выдано разрешение на посещение закрытых городов, где в небольшом количестве тренируются спортсмены; как он пояснил, в таких городах проживают от 4 до 15 спортсменов.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил что <nobr>допинг-инспекторам</nobr> было выдано разрешение на посещение закрытых городов где в небольшом количестве тренируются спортсмены; как он пояснил в таких городах проживают от 4 до 15 спортсменов. Увеличить
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

В начале июля 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к спортсменам, включенным в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и РУСАДА, с просьбой воздержаться от посещения закрытых административных образований, так как это может привести к пропуску допинг-контроля.

«Было выдано разрешение на посещение допинг-инспекторами закрытых городов, где в небольшом количестве тренировались спортсмены. От 4 до 15 спортсменов проживают в таких городах», — сказал Колобков во время заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) в МИА «Россия сегодня».
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