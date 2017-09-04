Колобков: Допинг-инспекторам выдано разрешение на посещение закрытых городов РФ

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

В начале июля 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к спортсменам, включенным в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и РУСАДА, с просьбой воздержаться от посещения закрытых административных образований, так как это может привести к пропуску допинг-контроля.