Колобков: Допинг-инспекторам выдано разрешение на посещение закрытых городов РФ
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что допинг-инспекторам было выдано разрешение на посещение закрытых городов, где в небольшом количестве тренируются спортсмены; как он пояснил, в таких городах проживают от 4 до 15 спортсменов.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
В начале июля 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к спортсменам, включенным в пул тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и РУСАДА, с просьбой воздержаться от посещения закрытых административных образований, так как это может привести к пропуску
«Было выдано разрешение на посещение
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