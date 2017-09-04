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4 сентября 2017, 14:42 | Олимпизм | Р-Спорт

РУСАДА разработало систему добровольной проверки не включенных в пул тестируемых

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разработало систему добровольной проверки спортсменов, еще не включенных в пул тестируемых, будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Российское антидопинговое агентство (<span class=error>РУСАДА</span>) разработало систему добровольной проверки спортсменов еще не включенных в пул тестируемых будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные сообщил министр спорта РФ Павел Колобков. Увеличить
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«РУСАДА разработало систему добровольного тестирования тех спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные», — сказал Колобков на заседании.

«Важнейшую роль в противодействии распространению допинга играют образовательные мероприятия. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу. Также важна работа с регионами, там проходят обучающие семинары. ФМБА проводятся научные исследования по фармакокинетике. Произведен анализ БАДов для спортсменов», — добавил министр.
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