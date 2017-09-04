РУСАДА разработало систему добровольной проверки не включенных в пул тестируемых

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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).

«РУСАДА разработало систему добровольного тестирования тех спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные», — сказал Колобков на заседании.

«Важнейшую роль в противодействии распространению допинга играют образовательные мероприятия. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу. Также важна работа с регионами, там проходят обучающие семинары. ФМБА проводятся научные исследования по фармакокинетике. Произведен анализ БАДов для спортсменов», — добавил министр.