РУСАДА разработало систему добровольной проверки не включенных в пул тестируемых
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разработало систему добровольной проверки спортсменов, еще не включенных в пул тестируемых, будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные, сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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В понедельник в МИА «Россия сегодня» проходит заседание Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК).
«РУСАДА разработало систему добровольного тестирования тех спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные», — сказал Колобков на заседании.
«Важнейшую роль в противодействии распространению допинга играют образовательные мероприятия. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу. Также важна работа с регионами, там проходят обучающие семинары. ФМБА проводятся научные исследования по фармакокинетике. Произведен анализ БАДов для спортсменов», — добавил министр.
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