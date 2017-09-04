Колобков: Отдел работы с информаторами создан в РУСАДА, в ВФЛА система уже действует
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Отдел по работе с информаторами создан в РУСАДА, огромную работу в этом направлении проводит Олимпийский комитет России (ОКР), во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подобная система уже действует, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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«Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов. РУСАДА предоставило информацию о проводимой в настоящее время работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также теми, кто информирует РУСАДА о возможных нарушениях по телефону и электронной почте. Огромную работу в этом направлении проводит ОКР, в некоторых федерациях подобная система уже действует, например в ВФЛА. В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами», — заявил Колобков журналистам.
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