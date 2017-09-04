Акима Алматы попросили вернуть спортсменам базу «Горельник»
На торжественном собрании в честь окончания Летней Универсиады-2017 глава Федерации студенческого спорта Кайрат Закирьянов затронул тему будущего студенческого спорта Казахстана после успешно прошедшей Универсиады в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Кайрат Закирьянов обратил внимание на нехватку баз для подготовки
«На прошедшей Летней Универсиаде в китайском Тайбэе первое место заняла Япония. В этой стране активно развивается, как студенческий спорт, так и спорт высших достижений. В Японии, где нет высоких гор, построили несколько центров, где создаются искусственно условия среднегорья. Спортсмены занимаются, кнопка включается, весь комплекс погружается в условия среднегорья. У нас под Алматы есть базы “Каймар” и “Горельник” на высоте 2000 метров, природа подарила натуральное среднегорье. База “Горельник” в 1987 году постановлением Совмина была передана Физкультурному институту. Потом эта база в результате мошенничества на 5−6 лет отошла от нашего ведения, но по протесту Генпрокурора и Верховного суда была возвращена государству. Нам ее передают в аренду, но всего лишь на 5 лет. Что можно сделать за это время? Нельзя построить ничего, привлечь долгосрочных инвесторов. На “Каймаре” мы построили гостиницу, спортзал, студенты тренируются. Мы бы хотели сделать такую же базу по многим видам спорта для сборных Казахстана на “Горельнике”, тем более что в ведении Министерства культуры и спорта нет баз в условиях среднегорья и высокогорья. Я надеюсь, что аким Алматы передаст “Горельник” в аренду на 49 лет и тогда могли бы с привлечением инвесторов создать центр, где будут готовиться не только студенты, но и олимпийцы», — сказал Кайрат Закирьянов.
Также он объявил о том, что ждет студенческий спорт Казахстана после успешной проведенной в Алматы Универсиады.
«Сейчас мы перерегистрировали Федерацию в новом качестве. Теперь Федерация зарегистрирована как объединение юридических лиц, в такой форме зарегистрирован НОК и национальные федерации по видам спорта. У нас будет членство, которое обретут спортивные клубы университетов, сами университеты и национальные студенческие лиги. Так мы охватим весь студенческий спортивный мир Казахстана. В этой форме студенческий спорт получит полноценную возможность для существования, мы сможем привлекать спонсоров, распределять доходы от членских взносов, а не только зависеть от бюджета, университеты смогут отправлять на студенческие чемпионаты мира самостоятельные команды. Федерация разработала Концепцию развития студенческого спорта, программу развития, ею заинтересовались в Азиатской федерации, FISU, но в Казахстане мы
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