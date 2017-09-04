Акима Алматы попросили вернуть спортсменам базу «Горельник»

Кайрат Закирьянов обратил внимание на нехватку баз для подготовки студентов-спортсменов и объявил о новой структуре Федерации студенческого спорта РК.

«На прошедшей Летней Универсиаде в китайском Тайбэе первое место заняла Япония. В этой стране активно развивается, как студенческий спорт, так и спорт высших достижений. В Японии, где нет высоких гор, построили несколько центров, где создаются искусственно условия среднегорья. Спортсмены занимаются, кнопка включается, весь комплекс погружается в условия среднегорья. У нас под Алматы есть базы “Каймар” и “Горельник” на высоте 2000 метров, природа подарила натуральное среднегорье. База “Горельник” в 1987 году постановлением Совмина была передана Физкультурному институту. Потом эта база в результате мошенничества на 5−6 лет отошла от нашего ведения, но по протесту Генпрокурора и Верховного суда была возвращена государству. Нам ее передают в аренду, но всего лишь на 5 лет. Что можно сделать за это время? Нельзя построить ничего, привлечь долгосрочных инвесторов. На “Каймаре” мы построили гостиницу, спортзал, студенты тренируются. Мы бы хотели сделать такую же базу по многим видам спорта для сборных Казахстана на “Горельнике”, тем более что в ведении Министерства культуры и спорта нет баз в условиях среднегорья и высокогорья. Я надеюсь, что аким Алматы передаст “Горельник” в аренду на 49 лет и тогда могли бы с привлечением инвесторов создать центр, где будут готовиться не только студенты, но и олимпийцы», — сказал Кайрат Закирьянов.

Также он объявил о том, что ждет студенческий спорт Казахстана после успешной проведенной в Алматы Универсиады.