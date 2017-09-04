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https://sport.mail.ru/news/olympics/30889411/
4 сентября 2017, 11:57 | Олимпизм | ТАСС

Путин отметил роль «Президентских состязаний» в поддержке принципов олимпизма

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 4 сентября. /ТАСС/. </em>Президент России Владимир <span class=error>Путин</span> направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников Президентские состязания. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Увеличить
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«Эти соревнования давно уже стали ярким, значимым событием в мире детско-юношеского спорта и настоящим праздником для их участников. Отрадно, что с каждым годом они объединяют все больше школьников из разных регионов страны, приобщают их к здоровому образу жизни, формируют активную общественную позицию, воспитывают ответственное отношение к делу, стремление к повышению образовательного, культурного уровня, то есть поддерживают основные принципы Олимпизма, содействуют гармоничному развитию личности», — отмечается в приветствии.

Глава государства выразил уверенность, что состязания запомнятся участникам яркими стартами, интересными встречами и знакомствами, познавательной программой. Путин пожелал юным спортсменам уверенности в своих силах, удачи и всего самого доброго.
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