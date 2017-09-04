Путин отметил роль «Президентских состязаний» в поддержке принципов олимпизма
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
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«Эти соревнования давно уже стали ярким, значимым событием в мире
Глава государства выразил уверенность, что состязания запомнятся участникам яркими стартами, интересными встречами и знакомствами, познавательной программой. Путин пожелал юным спортсменам уверенности в своих силах, удачи и всего самого доброго.
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