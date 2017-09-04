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4 сентября 2017, 8:05 | Олимпизм | ТАСС

Всероссийские юношеские игры боевых искусств в 10-й раз стартуют в Анапе

ТАСС, 4 сентября. Десятые Всероссийские юношеские игры боевых искусств откроются в Анапе в понедельник. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Витязь».

В турнире примут участие более пяти тысяч спортсменов из разных регионов России. К соревнованиям допущены юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет. В понедельник в 13:00 состоится торжественное открытие Игр, в котором примут участие представители Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. 9 сентября пройдут гала-финалы, в которых выступят победители и призеры первенств Европы и мира, а завершатся соревнования 18 сентября.

Соревнования организованы Российским союзом боевых искусств и проводятся в целях развития и популяризации спорта в стране, повышения уровня подготовки спортсменов, занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами.

Местом проведения Игр неизменно остается Анапа, однако программа каждый год претерпевает изменения. В 2008 году на первых Играх было представлено 12 видов единоборств, соревнования 2012 года стали самыми представительными — 37 видов. На нынешних соревнованиях будет разыграно более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во- дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас-рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Для участников Игр предусмотрена насыщенная культурная программа. В спорткомплексе «Витязь», который примет соревнования, будет представлена экспозиция Центрального музея физической культуры и спорта «Олимпийская слава России». 9 сентября состоится возложение венков к памятнику воинам-спортсменам, погибшим во время Великой отечественной войны. 14 сентября спортсмены смогут принять участие в вечере авторской песни о Великой Отечественной войне.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств стали важной ступенью в карьере многих спортсменов. Тхэквондист Алексей Денисенко, принимавший участие в первых Играх в 2008 году, завоевал бронзу Олимпийских игр 2012 года и серебро Олимпиады-2016.
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