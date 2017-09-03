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https://sport.mail.ru/news/olympics/30882767/
3 сентября 2017, 15:43 | Олимпизм | ТАСС

Фазель: Оргкомитет ОИ-2018 озабочен проблемой наследия олимпийских объектов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане серьезно озабочен вопросом по использованию объектов после окончания олимпийских соревнований. Об этом ТАСС рассказал член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, принимавший участие в заключительном визите координационной комиссии МОК в Пхенчхан с 26 по 31 августа.

«Мне кажется, надо внимательно отнестись ко всей системе гостеприимства, улучшить ее. В частности, есть проблемы с перемещениями в Сеул, все-таки речь идет о дистанции, которую на машине или автобусе можно преодолеть только за 3,5−4 часа, и этот вопрос еще стоит обсудить, — сказал Фазель. — Остается открытым вопрос и о наследстве Игр, в частности, использование катков после них, и оргкомитет сейчас серьезно озабочен этим».

«Работа идет полным ходом. Если брать объекты, подготовка двух хоккейных арен осуществляется в сроки. Это касается и олимпийской деревни», — добавил Фазель.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Соревнования пройдут в прибрежном и горном кластерах. В прибрежном кластере будут проходить, в частности, соревнования по хоккею и фигурному катанию.
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