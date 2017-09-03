Фазель: Оргкомитет ОИ-2018 озабочен проблемой наследия олимпийских объектов

«Мне кажется, надо внимательно отнестись ко всей системе гостеприимства, улучшить ее. В частности, есть проблемы с перемещениями в Сеул, все-таки речь идет о дистанции, которую на машине или автобусе можно преодолеть только за 3,5−4 часа, и этот вопрос еще стоит обсудить, — сказал Фазель. — Остается открытым вопрос и о наследстве Игр, в частности, использование катков после них, и оргкомитет сейчас серьезно озабочен этим».

«Работа идет полным ходом. Если брать объекты, подготовка двух хоккейных арен осуществляется в сроки. Это касается и олимпийской деревни», — добавил Фазель.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Соревнования пройдут в прибрежном и горном кластерах. В прибрежном кластере будут проходить, в частности, соревнования по хоккею и фигурному катанию.