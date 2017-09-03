Мутко: Пока Крэйвен не завершит работу, хороших новостей для ПКР ждать трудно

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IPC в августе 2016 года принял решение об отстранении россиян от Паралимпиады-2016 и временном лишении ПКР членства в организации. Как ранее заявил Крэйвен, судьба выступления сборной России на Паралимпиаде-2018 решится после заседания исполкома IPC в Абу-Даби, который начинается в воскресенье. Там же в ОАЭ состоятся выборы нового главы IPC, Крэйвен покинет свой пост.

31 августа глава ПКР Владимир Лукин заявлял, что организация рассчитывает, что IPC на исполкоме положительно решит вопрос по участию сборной России на зимних Паралимпийских играх 2018 года. Ранее первый вице-президент ПКР Павел Рожков утверждал, что Крэйвен, несмотря на свой уход, хотел бы принимать участие в вопросе допуска российских паралимпийцев до Игр.

«Сложно предсказывать и предугадывать, — сказал по телефону Мутко, отвечая на вопрос, следует ли ожидать хороших новостей в вопросе восстановления ПКР на исполкоме IPC. — 29 августа была комиссия по соответствию, наши представители передали все свои доклады, связанные с реализацией дорожной карты. Все будет зависеть от доклада комиссии. Хотя, конечно, сложно, мне кажется, ожидать что-то. Все-таки главным проводником всей этой коллективной ответственности, наложенной на ПКР, является действующий президент Крэйвен».

«Я думаю, что пока он не завершит свою работу, будет крайне сложно ожидать (новостей по восстановлению). Он главный идеолог этого решения. Хотя ему сегодня (поставлен) маленький тупик. В десятках видах спорта наши паралимпийцы выступают. Система паралимпийского движения построена так, что часть видов спорта напрямую организовывается самим IPC, а у части свои международные федерации», — продолжил он.

Ситуация с ПКР будет нехорошим пятном в истории паралимпийского движения.

Мутко констатировал, что «все международные федерации, которые сами развивают паралимпийское движение, допустили наших паралимпийцев».

«Посмотрите, как блестяще наши выступают на чемпионате мира по велоспорту на шоссе. То есть наши паралимпийцы выступают, а почему не допускают ПКР, это сложный вопрос. Но паралимпийское движение получает всестороннюю поддержку от государства и будет ее получать. Будем дальше его развивать, строить центры, поддерживать команды», — сказал вице-премьер РФ.

«Я все равно думаю, что все это закончится, и будет нехорошее, мне кажется, пятно в истории паралимпийского движения, потому что конкретных вопросов к паралимпийскому движению России нет», — заключил Мутко.