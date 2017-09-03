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3 сентября 2017, 13:30 | Олимпизм | Р-Спорт

Мутко: Избрание гендира РУСАДА — последний шаг, который нужно было сделать

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Избрание нового генерального директора РУСАДА стало последним шагом, который нужно было сделать для восстановления статуса Российского антидопингового агентства, заявил корреспонденту «Р-Спорт» вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Избрание нового генерального директора <span class=error>РУСАДА</span> стало последним шагом который нужно было сделать для восстановления статуса Российского антидопингового агентства заявил корреспонденту Р-Спорт <nobr>вице-премьер </nobr>РФ Виталий <span class=error>Мутко</span>. Увеличить
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Гендиректором РУСАДА на заседании учредителей организации в четверг был утвержден Юрий Ганус. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«Люди, которые работают в РУСАДА, лаборатории, полностью контролируются WADA. А мы сейчас перестали об этом говорить. Они работают по стандартам и регламентам WADA. Вот были установлены нарушения, мы со всем этим согласились: уволили всех людей, согласились с тем, что дали организациям статус несоответствующих, сделали дорожную карту. Сейчас идем шаг за шагом. Вот сейчас избран новый генеральный директор РУСАДА. Это последний шаг, который нужно было сделать», — сказал Мутко по телефону.

«Избран он был по всем требованиям WADA. Новый генеральный директор независим. Надеюсь, что аудит в сентябре все посмотрит. Частично уже РУСАДА восстановлена, она начала забор проб в России. Теперь это не делают допинг-офицеры других стран, теперь набрана новая служба из российских граждан», — продолжил вице-премьер.

Мутко также рассказал о тонкостях сегодняшней работы РУСАДА. «Единственное — наша лаборатория анализирует пока только пробы крови, а все остальные пробы возятся в другие лаборатории. Как только РУСАДА получит полное соответствие, я надеюсь, что тут же приступим к реаккредитации нашей лаборатории», — сказал он.

«За это время лаборатория передана и будет оформлена под юрисдикцию МГУ. Как и во многих других странах, университет будет полностью контролировать и организовывать ее работу. Она будет под контролем WADA. Надеюсь, что такие требования, которые предъявлены к нашей системе, будут предъявляться другим странам», — заключил Мутко.
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