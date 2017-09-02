Спортивный урок «Олимпийский патруль» пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ
ТАСС, 2 сентября. Спортивный праздник в рамках
спортивно-образовательного проекта Олимпийского комитета России (ОКР) пройдет в школе № 82 Владивостока 5 сентября в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.
В программе мероприятия состоится олимпийский урок с участием олимпийских чемпионов Александра Лесуна (современное пятиборье), Тагира Хайбулаева, Мансура Исаева и Арсена Галстяна (все — дзюдо). Спортсмены расскажут о собственном опыте выступлений на Играх, примут участие в автограф- и
Кроме того, в рамках Восточного экономического форума 6 сентября посол «Олимпийского патруля» Александр Лесун примет участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда и расскажет о будущем современного пятиборья в дальневосточном регионе.
«Олимпийский патруль» — всероссийский спортивно- образовательный проект ОКР. Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России.
Восточный экономический форум
ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке
В прошлом году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников. Для участия в нем было заявлено 111 инвестиционных проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме было подписано 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.
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