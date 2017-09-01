Тарасова обвинила Родченкова в появлении допинговых проблем в России
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в появлении российских проблем с допингом. Слова тренера приводит kp.ru.
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«Это же от него в России все шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и
По ее словам, последний раз допинг в организме российской фигуристки был найден в 2005 году — в анализах спортсменки был обнаружен фуросемид, который та использовала для вывода жидкости из организма. «Мы “чистые”, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся», — добавила Тарасова.
В мае 2016 года Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. По итогам расследования, российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры-2016 в
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