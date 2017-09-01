Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30871351/
1 сентября 2017, 17:58 | Олимпизм | Lenta.Ru

Тарасова обвинила Родченкова в появлении допинговых проблем в России

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в появлении российских проблем с допингом. Слова тренера приводит kp.ru.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это же от него в России все шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и что-то там рассказывает», — отметила Тарасова.

По ее словам, последний раз допинг в организме российской фигуристки был найден в 2005 году — в анализах спортсменки был обнаружен фуросемид, который та использовала для вывода жидкости из организма. «Мы “чистые”, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся», — добавила Тарасова.

В мае 2016 года Родченков в интервью газете The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое возглавил канадский юрист Ричард Макларен. По итогам расследования, российские паралимпийцы в полном составе пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а Олимпийские игры пропустили команды по легкой и тяжелой атлетике.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

WADA довольно процессом выборов нового генерального директора РУСАДА

WADA довольно процессом выборов нового генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) довольно организацией процесса выборов нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе WADA.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону

Абрамович и Прохоров вошли в десятку богатейших владельцев спортивных клубов

Шотландский боксер умер из-за сгонки веса