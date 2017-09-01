Тарасова обвинила Родченкова в появлении допинговых проблем в России

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«Это же от него в России все шло, он всем этим увлекался здесь, а теперь уехал и что-то там рассказывает», — отметила Тарасова.

По ее словам, последний раз допинг в организме российской фигуристки был найден в 2005 году — в анализах спортсменки был обнаружен фуросемид, который та использовала для вывода жидкости из организма. «Мы “чистые”, поэтому и готовимся спокойно. Как мы можем бороться с этими санкциями? Никак. Но когда нас выпустят — мы будем лучшими, и мы к этому готовимся», — добавила Тарасова.