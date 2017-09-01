Как Россию будут лишать Олимпиады. Четыре варианта развития событий
В сентябре должны обнародовать санкции к России за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014.
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Меньше двух недель остается до заседания исполкома МОК (
Все серьезно, и не случайно накануне перуанских мероприятий пройдет очередное заседание Независимой антидопинговой общественной комиссии (НОАК), которая собирается раз в полгода по обещанию. Как говорится в
Месседж в МОК, МПК и ВАДА наверняка услышат, вопрос в том, какое решение примут. В МОК ориентироваться будут в первую очередь на выводы двух собственных комиссий (первая под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия; вторая, которую возглавляет
Итак, какие возможны варианты развития событий?
1. «Понять и простить»
Вариант имени Александра Родионовича Бородача: нас поймут, пожурят и простят. Вероятность этого варианта ничтожна, но она есть. Помните, диалог из фильма «Тупой и еще тупее»:
— Каков шанс у такого парня, как я, и такой девушки, как ты, быть вместе?
— Небольшой.
— Небольшой — это один из ста?
— Я думаю, скорее, один из миллиона.
— Значит, шанс
Вероятность варианта: выбирайте сами — один из ста или один из миллиона.
2. Blanket ban
Этим выражением
— У нас сложилось впечатление, что некоторые в России, занимаясь проблемами будущего, полагают, что прошлое уже забыто, — сказал Томас Бах. — Это не так. Мы не можем забыть того, что случилось в Сочи. <…> Мы дали четко понять, что за то, что произошло на Играх-2014, будут введены санкции.
Вероятность этого варианта тоже невелика (пусть будет 4%).
3. Вариант «как в Рио»
То есть частичный допуск, хотя МОК вряд ли будет на этот раз делегировать право решения международным федерациям по видам спорта, а вместе с этим и перекладывать ответственность. Вариант, что до Игр в Пхенчхане допустят тех российских спортсменов, кто никогда не был замешан в допинговых историях и забанят тех, насчет кого есть подозрения, представляется весьма вероятным.
Вероятность: 30%
4. Вариант «как с «Маклареном»
В начале августа в СМИ появилась информация, что МОК принял решение наказать Россию гигантским штрафом. В качестве примера приводился шпионский скандал 2007 года в «Формуле-1», когда команда «Макларен» была оштрафована на 100 миллионов долларов.
Дыма без огня не бывает, и хотя тут же последовало опровержение этой информации от официального представителя МОК, она очень похожа на правду. В этом случае и «волки» оказались бы сыты, и «овцы» остались бы целы. Вопрос только в том, кто заплатит эту гигантскую сумму. Уж наверняка не те, кто организовывал махинации с пробами, если, конечно, они имели место. Существует Фонд поддержки олимпийцев, есть другие люди, неравнодушные к судьбам российского спорта (при этом они пока могут и не знать, что они настолько неравнодушны).
Вероятность: 65%
Что же касается варианта, что после работы комиссий МОК будет признано, что российский спорт незаслуженно оболгали, то мы смело оцениваем его в 0,0%. Или вы думаете
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