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31 августа 2017, 21:40 | Олимпизм | ТАСС

Российские спортсмены вернулись домой с Универсиады в Тайбэе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Самолет с основной частью российских спортсменов, принимавших участие в летних Всемирных студенческих играх в Тайбэе, и их тренеров, совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Летняя Универсиада проходила с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняли участие более 7,5 тыс. спортсменов из 144 стран.

Всего в составе российской делегации на Универсиаде было 348 спортсменов, представляющих более 100 вузов страны, в том числе и спортсмены-студенты иностранных университетов.

Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в командном зачете. На первой строчке медального зачета расположилась сборная Японии (37−27−37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30−22−30), третье место у сборной Тайваня (26−34−30).
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