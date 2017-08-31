Шарапова и Третьяк показали влияние

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Составители рейтинга сочли нужным включить в Топ-100 хоккеистов Владислава Третьяка и Александра Овечкина, теннисистку Марию Шарапову, фигуристку Ирину Роднину, футболиста Льва Яшина и функционера Сергея Галицкого, который владеет клубом «Краснодар».

Журнал «Форбс» составил рейтинг «Самые влиятельные русские столетия», в который вошли 100 человек, оказавших наибольшее влияние на экономику, бизнес, науку, общество, политику, культуру и искусство в период с 1917 по 2017 годы.

Самым влиятельным русским столетия стал космонавт Юрий Гагарин — за него свой голос отдали 52,2% читателей.

Второе место занял фактический руководитель государства в 1924—1953 годах Иосиф Сталин, набравший 44,6% голосов, почти столько же, с отставанием на сотые доли (44,6%) получил действующий президент России Владимир Путин, расположившись на третьем месте.

В Топ-100 нашлось место шестерым спортсменам или спортивным деятелям, пятеро из которых являются нашими современниками (всего 21 участник списка жив по сей день). Больше всего здесь представителей хоккея, который традиционно считался и продолжает считаться одним из самых успешных видов спорта в стране.

«Лучший вратарь XX века по версии Международной федерации хоккея», — гласит аннотация к сюжету с Владиславом Третьяком, изображенным в молодом возрасте и в полной вратарской экипировки.

В его коллекции три олимпийских золота (1972, 1976, 1984) и десять побед на чемпионатах мира в составе советской сборной, не говоря о 15 годах в рядах флагмана отечественного хоккея тех лет ЦСКА. Сейчас Третьяку 65 лет. Более 11 из них он возглавляет Федерацию хоккея России.

Готовящийся через три недели отметить 32-летие Александр Овечкин следует в галерее «Форбс» сразу за старшим товарищем. «Один из лучших хоккеистов мира», — без обиняков представили звезду составители рейтинга. Хотя его достижения заметно скромнее, чем у предшественника, Овечкин по праву является настоящей витриной современного российского хоккея (и спорта в целом) по всей планете.

На протяжении карьеры нападающий оставался верен двум клубам — московскому «Динамо» в КХЛ и «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. Со сборной России он трижды выиграл ЧМ, но неизменно оставался без олимпийских медалей. В заокеанской карьере Овечкину доставались все существующие личные трофеи, но главный командный, Кубок Стэнли, ему пока так и не покорился.

Партнер Третьяка по зажиганию огня Игр-2014 в Сочи Ирина Роднина стала одной из двух женщин в рейтинге.

«Самая успешная фигуристка в истории парного катания», — подписали сотрудники российского «Форбса» ее портрет и, конечно же, попали в точку. Три золота ОИ (1972 в паре с Алексеем Улановым; 1976, 1980 с Александром Зайцевым) говорят сами за себя — никто не был так успешен в этом виде программы. А ведь она еще и десятикратная чемпионка мира!

Сегодня 67-летняя Роднина — государственный деятель, видный функционер политической партии «Единая России».

Мария Шарапова — одна из двух членов списка, продолжающая активные выступления. Приме мирового тенниса 30, и ее карьера переживает сейчас сложный период. Не все в WTA-туре простили россиянку за применение мельдония, что стоило ей полуторагодичной дисквалификации.

Но в эти дни Шарапова после травмы и некоторой паузы сражается на кортах Нью-Йорка в главном турнире осени — US Open.

Пять раз ей покорялись турниры «Большого шлема». Всего же Шарапова выиграла 35 престижных старта в одиночном разряде.

Достаточно неожиданно в список оказался включен предприниматель Сергей Галицкий. «Основатель и совладелец крупнейшей розничной сети “Магнит”, один из ярчайших примеров российских self made бизнесменов», — сказано в комментарии. Здесь можно предположить личную симпатию авторов к успехам и манере поведения краснодарского миллионера, который основал и руководит футбольным клубом «Краснодар», а также входит в исполком Российского футбольного союза.

Еще один фигурант спортивной части списка Лев Яшин, к сожалению, ушел из жизни еще до распада СССР — 20 марта 1990 года.

«Футболист, чемпион Европы 1960 года, обладатель «Золотого мяча», — подписали составители рейтинга знаменитый снимок легенды игровых времен и ни на йоту не сорвали.

Если победителей первого розыгрыша Евро у нас было 17 человек, то обладатель престижной награды — всего один. Яшин и по сей день остается единственным вратарем, кто удостаивался «Золотого мяча».