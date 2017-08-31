WADA довольно процессом выборов нового генерального директора РУСАДА
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) довольно организацией процесса выборов нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе WADA.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Гендиректором РУСАДА на заседании учредителей организации в четверг был утвержден Юрий Ганус.
«WADA довольно организацией процесса выборов генерального директора РУСАДА», — заявили в
В марте пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович, и 10 марта был объявлен конкурс на вакансию генерального директора агентства.
Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявлял, что комиссия, которая занималась отбором кандидатов, просмотрела более 700 заявок и вынесла шесть кандидатур на рассмотрение наблюдательного совета организации. Ивлев отметил, что 28 августа на заседании набсовета прошли собеседования почти со всеми финалистами и был выбран кандидат, который и был представлен на утверждение учредителям организации.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter