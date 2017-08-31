Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30860644/
31 августа 2017, 20:17 | Олимпизм | Р-Спорт

WADA довольно процессом выборов нового генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) довольно организацией процесса выборов нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе WADA.

<em>МОСКВА 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Всемирное антидопинговое агентство (<span class=error>WADA</span>) довольно организацией процесса выборов нового генерального директора Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) заявили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> <span class=error>WADA</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гендиректором РУСАДА на заседании учредителей организации в четверг был утвержден Юрий Ганус.

«WADA довольно организацией процесса выборов генерального директора РУСАДА», — заявили в пресс-службе.

В марте пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович, и 10 марта был объявлен конкурс на вакансию генерального директора агентства.

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявлял, что комиссия, которая занималась отбором кандидатов, просмотрела более 700 заявок и вынесла шесть кандидатур на рассмотрение наблюдательного совета организации. Ивлев отметил, что 28 августа на заседании набсовета прошли собеседования почти со всеми финалистами и был выбран кандидат, который и был представлен на утверждение учредителям организации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Шарапова и Третьяк показали влияние

Шарапова и Третьяк показали влияние

Шесть представителей советского и российского спорта были включены в список 100 наиболее влиятельных соотечественников в период с 1917 по 2017 годы по версии российской редакции «Форбс».
Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко