WADA довольно процессом выборов нового генерального директора РУСАДА

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Гендиректором РУСАДА на заседании учредителей организации в четверг был утвержден Юрий Ганус.

«WADA довольно организацией процесса выборов генерального директора РУСАДА», — заявили в пресс-службе.

В марте пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович, и 10 марта был объявлен конкурс на вакансию генерального директора агентства.

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявлял, что комиссия, которая занималась отбором кандидатов, просмотрела более 700 заявок и вынесла шесть кандидатур на рассмотрение наблюдательного совета организации. Ивлев отметил, что 28 августа на заседании набсовета прошли собеседования почти со всеми финалистами и был выбран кандидат, который и был представлен на утверждение учредителям организации.